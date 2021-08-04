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「鞍馬王子」李智凱PO防疫旅館菜色 自嘲：看7天後多嚇人
「鞍馬王子」李智凱參加東京奧運賽事，亮眼表現順利拿下台灣體操史上第一面奧運獎牌，昨天也已搭乘中華航空CI 101班機，於下午4時42分抵達桃園國際機場，如火如荼地舉行記者會後，隨即搭乘專車到防疫旅館，進行檢疫程序及隔離。
抵達防疫旅館後，李智凱昨天也在IG限時動態上傳旅館照片，還拍下體重，打上「讓我們看看7天出去之後會有多嚇人吧。」接著也PO出晚餐、點心、宵夜等豐富的菜色，笑稱自己「吃不下了，怎麼辦。」
李智凱昨在IG限時動態發出防疫旅館房內照片，向家人、廣大粉絲們報平安，更附上顯示著數字「62.8」的體重計，表示：「在這邊7天請多多指教，讓我們來看看7天出去之後會有多嚇人吧。」
接著他PO出晚餐的菜色，餐盒內滿滿超過6樣配菜，以及一碗湯，另外還有宵夜及水果，冰箱內更儲存著豐富的點心、蛋糕，甚至有多瓶飲料。讓他不禁笑說：「第一個晚上而已，好像就已經吃不完、吃不下了，怎麼辦。」
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