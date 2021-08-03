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體操／李智凱東奧奪銀 紛絲見「1舉動」感動：真很暖

聯合新聞網 / 綜合報導
「鞍馬王子」李智凱（右）在東奧摘銀後激動落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。特派記者余承翰／東京攝影
「鞍馬王子」李智凱（右）在東奧摘銀後激動落淚，與教練林育信（左）緊緊相擁。特派記者余承翰／東京攝影

鞍馬王子李智凱在本屆東京奧運的鞍馬項目奪得銀牌，不但是他首次在奧運場上奪牌，也是中華隊第一次在奧運體操項目中獲得獎牌，讓不少網友及名人都紛紛湧進他的社群帳號獻上祝福，對此便有一名網友發現「李智凱的小舉動」，讓他感到非常暖心。

原PO在Dcard上以「李智凱真的一個一個回……」為題分享，自己雖然看到李智凱某篇貼文寫到「有空再盡量一一回覆大家訊息」，原本以為這只是一句客套話，沒想到打開IG後，卻發現李智凱不斷出現在動態上，而限時動態都是轉發粉絲的祝福，讓原PO直呼「他真的好可愛哦，是認真的一一回覆耶，不愧是可以堅持某件事情20年的男人，這個毅力跟禮貌很可愛也很暖」。

此文一出，不少網友便紛紛大讚「李智凱真的很暖很可愛」、「李智凱是出了名的親切！」、「他還把那些分享的限動設成精選耶！太可愛了吧」，也有李智凱的紛絲說明「從台北世大運關注他到現在，每一次賽事的加油打氣、IG標註他都會認真回覆～這陣子可能比較多訊息回的比較簡短，但能夠感受到他真的很珍惜每個為他加油打氣的粉絲」。

更有網友表示自己是因為本屆東奧的比賽，才開始關注李智凱，直呼「看完比賽被圈粉，他真的好帥好可愛」、「我也是看奧運才關注他，真的很暖，很多藝人發文他也都有回」，並且期待三年後的巴黎奧運，李智凱能夠更上一層樓。

東奧中華隊 2020東京奧運

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