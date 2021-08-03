體操／帶首面體操獎牌返台 李智凱：靠很多人努力拚來

參加東奧體操與拳擊項目的選手今天搭機返台，拿下體操男子鞍馬單項決賽銀牌的李智凱說，這面獎牌是靠很多人努力一起拚來，返台後除了陪家人也會開始備戰亞運及巴黎奧運。

「鞍馬王子」李智凱5年前首次參加奧運，但因為落馬有個不完美的結果。今年的東京奧運他再度參賽，在1日舉辦的男子鞍馬單項決賽中，李智凱從上馬、迴旋到下馬，一路近乎完美，一掃陰影、完美落地為台灣摘下銀牌，也是台灣體操史在奧運的首面獎牌。

選手們下機時心情愉悅，頻頻和現場防疫及海關人員揮手致意，許多華航地勤人員也到登機口歡迎選手們，現場不少人也高喊「辛苦了，你很棒」及「智凱好帥」，還拿出手機為選手們拍照，場面相當熱鬧。

李智凱在接受媒體聯訪時表示，很開心回到家，看到很多人支持體操隊很感動，「這面獎牌是靠很多人的努力一起把它拚起來的」，光靠自己是不可能完成。接下來要備戰明年的亞運會及2024年的巴黎奧運，會跟教練繼續溝通，進行密集的訓練計畫。

李智凱說，很感謝教練從小拉拔到現在沒有放棄他，特別要跟教練說「謝謝教練，教練辛苦了」。很開心一年多的備戰，今年第一次在公開的舞台展現出來，當下很開心，並與教練分享快樂的擁抱，後來網友把擁抱的動作做成很可愛的圖片後，李智凱才想到，其實真的好像小時候教練在帶團員訓練時的感覺。

另外，李智凱也感謝家人支持，父親身體在7月初有些狀況，但家人不敢讓他擔心，直到出發前聽到父親狀況好轉，心中擔憂才放下，李智凱說，「我不敢對不起我家人，但我也不敢對不起所有在做備戰的夥伴」，很謝謝家人的支持鼓勵，回家後希望好好陪陪家人。

李智凱的教練林育信表示，很高興李智凱能拿到鞍馬銀牌，這是20年辛苦累積的成果，很高興台灣同胞們都見證這樣的辛苦，感謝大家支持，期盼李智凱能在2024巴黎奧運中奪金，希望大家持續鼓勵他。

對於民眾及網友希望林育信繼續留任，林育信表示，到了奧運總結階段教練們必須要總辭。在團體賽中，當然在操作上是出了一點問題，但選手的表現都非常好了，名次也已經是創歷史了，接下來備戰亞運跟奧運，我們希望有機會再執教、擔任總教練。

林育信坦言，進入決賽後他已經哭2次，「覺得很欣慰了」，因為，上次奧運失敗空手返台，這次能堅持到最後拿下銀牌，20年來看著李智凱不斷努力、受傷，這些階段教練都看在眼裡，最後李智凱還堅持到完美落地，林育信語帶哽咽地說，「也不能哭得太大聲，就小聲一點，讓血液淌在心裡」。

來自國立體育大學的學弟妹，手持特製海報、布條到桃園國際機場接機，大聲呼喊「李智凱讚讚讚」口號，並隔空合照，以行動展現對學長及運動的支持。

今天共有6名選手與教練，以及2名陪練員返台，除拿下東京奧運體操男子鞍馬單項決賽銀牌的李智凱外，搭乘同班機返台的還有體操代表隊教練林育信，選手洪源禧。拳擊代表隊教練賴明輝，選手吳詩儀、陳念琴、陪練員李承威、林囿。