體操／讓英國好手很焦慮 BBC：李智凱是唯一金牌競爭者

台灣體操好手李智凱在本屆東奧的鞍馬項目上演精彩表現，以15.400分勇奪銀牌，距離金牌的英國好手惠特洛克（Max Whitlock）僅有0.183的分差，英媒《BBC》也提及李智凱是現場唯一位讓惠特洛克感到焦慮的選手。

惠特洛克在鞍馬項目第一個出賽，身為三屆世界冠軍的他一出場就拿下全場最高分的15.583，難度評分給到7.0，讓後面陸續登場的選手戰戰兢兢，中國的孫煒與日本32歲老將亀山耕平都發生失誤。

即便是在預賽拿下最高分的愛爾蘭選手麥克蘭納漢（Rhys McClenaghan）都意外失手，《BBC》稱，決賽唯有來自台灣的李智凱讓惠特洛克備感焦慮。

惠特洛克奪金後透露，自己曾嘗試在空蕩蕩的體育館進行訓練，就是為了模擬出東奧限制觀眾入場的寂寥感，他也表示身為衛冕冠軍，這樣的壓力比以往都來得大，「我完全不知所措，我能感受到壓力，我不能看比分，我必須全力以赴，這是我一直在訓練的事。」