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羽球／戴資穎分享奪銀心情 曾連牌都不想看一眼

中央社 / 台北3日電
球后戴資穎在東奧羽球金牌戰不敵中國名將陳雨菲，拿下銀牌，她今天在社群平台IG透露，比賽結束時本來連牌都不想看一眼，但後來提醒自己這一切不容易，有多少人幫忙，才能奪牌。 法新社
球后戴資穎在東奧羽球金牌戰不敵中國名將陳雨菲，拿下銀牌，她今天在社群平台IG透露，比賽結束時本來連牌都不想看一眼，但後來提醒自己這一切不容易，有多少人幫忙，才能奪牌。 法新社

球后戴資穎在東奧羽球金牌戰不敵中國名將陳雨菲，拿下銀牌，她今天在社群平台IG透露，比賽結束時本來連牌都不想看一眼，但後來提醒自己這一切不容易，有多少人幫忙，才能奪牌。

戴資穎第3度出征奧運，這次東京奧運突破過去16強的障礙，闖進羽球女單金牌戰，但面對世界排名第2的中國名將陳雨菲，戴資穎以18比21、21比19、18比21惜敗，以銀牌作收。

戴資穎2日在臉書透露，印度名將辛度（PusarlaV. Sindhu）在金牌戰結束後將她擁在懷裡，發自內心的真誠鼓勵，讓她相當感動。

戴資穎今天在社群平台Instagram發文，回憶起拿下銀牌那一刻，她透露，比賽結束當下，本來連牌都不想看一眼，後來想想這一切是多麼不容易，有多少人的幫忙，才可以得到這面獎牌。

截圖自戴資穎IG
截圖自戴資穎IG

與金牌擦身而過，戴資穎有感而發地表示，雖然看起來這麼近，卻又遙遠，她也安慰自己，「但盡力了，就沒有遺憾，至少我努力過」。

戴資穎指出，運動員學會面對挫敗的心理，就是輸了一次又一次，卻還不斷努力著，她也為自己打氣，「如果連自己都放棄，誰也幫不了你」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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