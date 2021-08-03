羽球／「沒跟大家一起念高中」小戴9年前貼文被翻出網暴動

「世界球后」戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰三局落敗，拿下銀牌，也創了我國奧運女單新猷，有網友翻到了小戴9年前的臉書貼文，因為訓練錯過許多校園生活，感嘆寫著「都沒跟大家一起念高中」，青澀的語氣讓網友大讚好可愛。

小戴在東京奧運拿下銀牌的好成績，加上比賽中不放棄的精神，賽後球迷湧入社群平台給她鼓勵，有網友發現了小戴9年前於2012月9月12日的po文，寫道「我怎麼好像沒有雄中新生訓練的感覺啊，我...好...混...==，都沒跟大家一起念高中>...<就這樣在左營過了三年!!!再跟著大家一起念大學~~真的是讚@@」。

該則「考古文」因為被挖出來又爆紅，至今已經1.4萬人按讚，超過兩千則留言，網友搶喊「小戴超可愛」、「球后小時後」、「好可愛的文」、「這個一定是自己發文的」、「暈了」、「口愛」、「早知道讀雄中」、「瘋掉超級可愛」。

戴資穎於2006年第二次全國排名賽中以12歲的年齡奪下女子乙組冠軍，因此取得升上甲組資格，也成為台灣羽球史上最年輕的甲組選手，15歲時被合庫羽球隊教練相中，簽下成為預備成員，18歲領完高中畢業證書後，隨即加入合作金庫銀行職員行列，並在2016年首次登頂成「世界球后」。

戴資穎15歲時被合庫羽球隊教練相中，簽下成為預備成員，18歲領完高中畢業證書後，隨即加入合作金庫銀行職員行列。 圖／戴資穎/ Tai Tzu Ying

當年雄中校長黃秀霞表示，戴資穎和姊姊戴靖潔都是雄中體育班，小戴是個謙和有禮、低調的孩子，當時已經在世界羽壇闖出名號，但沒有驕縱之氣，待師長同學都謙和有禮，非常有家教。