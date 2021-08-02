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羽球／戴資穎東奧金牌戰775萬人緊盯 收視紀錄創新高

中央社 / 台北2日電
東奧羽球女單金牌戰，我國羽球好手戴資穎苦戰三局敗給大陸陳雨菲，雖落後仍拚命奮戰。特派記者余承翰／東京攝影
東奧羽球女單金牌戰，我國羽球好手戴資穎苦戰三局敗給大陸陳雨菲，雖落後仍拚命奮戰。特派記者余承翰／東京攝影

東京奧運台灣健兒屢創佳績，昨天奪下2銀、1銅，其中羽球世界球后戴資穎與中國名將陳雨菲苦戰女單金牌戰，轉播電視台收視也刷新紀錄，吸引全台逾775萬人緊盯為小戴加油。

戴資穎昨天在東奧羽球女子單打金牌戰歷經3局苦戰，以18比21、21比19、18比21惜敗世界排名第2的中國名將陳雨菲，雖然與隊史首面奧運羽球女單金牌擦身而過，但她仍為台灣奪下首面奧運羽球女單銀牌，同時刷新自己過去兩屆奧運16強止步成績。

轉播賽事電視台也收到驚人收視成績，東森新聞表示，昨晚轉播戴資穎賽事，4歲以上平均收視高達17.13，創下台灣有線電視頻道節目收視率第一，最高收視達18.20，落在晚上9時26分，包含頒獎典禮在內的總收視（不重複）人口達到551.8萬人，占全台人口比25.2%，等於每4個台灣人就有1人，守住電視為小戴加油。

另外，公視兩頻道轉播收視達到10.26，吸引全台逾224萬人觀戰。

東森新聞表示，東奧奪牌寫歷史，東森轉播也寫下全新電視史，先前最高紀錄則是緯來體育台2013年轉播世界棒球經典賽台日大戰，4歲以上平均收視15.47。

此外，「鞍馬王子」李智凱完美落地勇奪東奧銀牌，東森新聞4歲以上平均收視高達8.69，總收視（不重複）人口達到292.9萬人，最高點落在頒獎典禮晚上6時42分，收視達到9.94。

台灣選手昨天在東京奧運贏得2銀、1銅，分別是戴資穎的羽球女單拍銀、李智凱在鞍馬個人項目奪銀，以及高球好手潘政琮經加洞賽獲得銅牌，這也是台灣奧運選手首次在這3個項目贏得獎牌。轉播電視台盼藉這次奧運賽事轉播，凝聚大家團結力量，共同支持堅持夢想的運動選手。

東奧中華隊 2020東京奧運

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