高球／潘政琮奧運奪銅 母：兒子沒童年 逆境磨練他成長

台灣旅美高球好手潘政琮東京奧運勇奪銅牌，為台灣奧運史拿下首面高爾夫獎牌，潘政琮母親今天說，兒子幾乎沒有童年，從小訓練、赴美闖蕩一路辛苦，艱困磨練才讓他不斷成長。

潘政琮是苗栗縣苑裡鎮子弟，母親康月美仍在啟蒙孕育兒子成為高球頂尖好手的全國花園鄉村俱樂部工作，縣長徐耀昌今天特別帶著花束、伴手禮到球場祝賀，並在球場總經理吳憲紘見證下，頒發縣府獎金新台幣100萬元支票。

潘政琮在東京奧運表現開低走高，正規賽與多名選手並列第3，昨天經過延長加賽順利突圍，摘下銅牌。康月美指出，昨天賽後電話聯繫，兒子和媳婦都很累，她叮嚀夫妻倆多休息，「你們很認真了，目標達到就要放下，人生是來學習的」。

潘政琮妻子林盈君是台北市前立委林鈺祥的女兒，平日陪伴潘政琮征戰美國職業高爾夫巡迴賽事，此次奧運還擔任丈夫桿弟，康月美跟媳婦說「妳辛苦了」，林盈君卻不以為苦，讓康月美不禁笑說「愛情的力量就是這麼大」。

媒體問及潘政琮從小辛苦訓練過程，康月美指出，早年丈夫訓練2個兒子打球十分嚴格，為了鍛鍊體能，規定兄弟倆每天清晨5點從住家跑3公里到球場，沒跑完不准吃早餐，常有熱心同事半路想幫忙載一程，兒子也很乖，堅持自己跑完。

康月美回想，兒子很辛苦，沒有童年，家裡經濟也不優渥，最初球具還是早期向在地一位民代「討來的」，也只有1支，後來才買了1套，憑著這套球具慢慢「起家」。她說，經費拮据要四處征戰賽事，那很痛苦，要向人借錢的心境很忐忑，「講這個真的眼淚流不完」；不過她也深信一句話，「如果要訓練孩子有成就，應該放在像非洲那樣艱困的地方，他就會有所成長」。

康月美說，「現在很感恩了」，感謝球場提供訓練栽培以及所有贊助企業的支持，感謝一路以來幫助過我們的貴人，她提醒兒子，有能力也要幫忙培養下一代，才不辜負各界期望。