聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌
奧運出發前倒數2週，「鞍馬王子」李智凱的心情像熱鍋上的螞蟻，因為父親中風緊急住院開刀，身為人子的他只能乾著急，如今他在東京奧運拿下銀牌，「是獻給爸爸最好的父親節禮物。」
「鞍馬王子」李智凱昨天在2020東京奧運男子鞍馬決賽，以15.4000名列第2，也拿下台灣在奧運史上的首面體操獎牌，賽後他臉上掛著眼淚，他解釋：「這眼淚有兩層含意，第一是這套難度6.7的動作首次在國際賽上成功，第二是希望人在台灣的爸爸可以健健康康。」
李智凱透露，奧運行前父親因頸動脈與心臟動脈狹隘，突然住進醫院，接到電話時他很掙扎，因為身為家中獨子的他，「我不能承受失去父親的痛，但也承擔不起萬一出外染疫，把病毒帶回國訓中心的責任」。
透過國家運動訓練中心與體育署安排，決定讓李智凱返回宜蘭探視父親，條件是全程須穿著隔離衣，就在準備動身啟程前，電話另一頭傳來報平安的消息，「爸爸的手術很成功」。
雖然知道父親病情獲得控制，但李智凱也擔心家人怕影響他備戰奧運刻意隱瞞，心情仍是七上八下，也導致他人到了東京後，賽台訓練一團糟，6項全能就摔了12次。
所幸李智凱在比賽前找回專注力，如願取得鞍馬與全能兩項決賽門票，他說：「聽說第1天資格賽比完，爸爸非常激動。」而昨天比賽結束後，他也打電話回家報平安，也告訴老爸：「這面銀牌希望是給你最棒的父親節禮物。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言