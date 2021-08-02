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奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

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奧運前父親中風…在東京訓練狂摔 李智凱咬牙拚出銀牌

中央社 / 東京2日電
李智凱在東京奧運鞍馬為台灣拿下體操史上第一面獎牌。 聯合報特派記者余承翰／東京攝影
李智凱在東京奧運鞍馬為台灣拿下體操史上第一面獎牌。 聯合報特派記者余承翰／東京攝影

奧運出發前倒數2週，「鞍馬王子」李智凱的心情像熱鍋上的螞蟻，因為父親中風緊急住院開刀，身為人子的他只能乾著急，如今他在東京奧運拿下銀牌，「是獻給爸爸最好的父親節禮物。」

「鞍馬王子」李智凱昨天在2020東京奧運男子鞍馬決賽，以15.4000名列第2，也拿下台灣在奧運史上的首面體操獎牌，賽後他臉上掛著眼淚，他解釋：「這眼淚有兩層含意，第一是這套難度6.7的動作首次在國際賽上成功，第二是希望人在台灣的爸爸可以健健康康。」

李智凱透露，奧運行前父親因頸動脈與心臟動脈狹隘，突然住進醫院，接到電話時他很掙扎，因為身為家中獨子的他，「我不能承受失去父親的痛，但也承擔不起萬一出外染疫，把病毒帶回國訓中心的責任」。

透過國家運動訓練中心與體育署安排，決定讓李智凱返回宜蘭探視父親，條件是全程須穿著隔離衣，就在準備動身啟程前，電話另一頭傳來報平安的消息，「爸爸的手術很成功」。

雖然知道父親病情獲得控制，但李智凱也擔心家人怕影響他備戰奧運刻意隱瞞，心情仍是七上八下，也導致他人到了東京後，賽台訓練一團糟，6項全能就摔了12次。

所幸李智凱在比賽前找回專注力，如願取得鞍馬與全能兩項決賽門票，他說：「聽說第1天資格賽比完，爸爸非常激動。」而昨天比賽結束後，他也打電話回家報平安，也告訴老爸：「這面銀牌希望是給你最棒的父親節禮物。」

東奧中華隊 2020東京奧運 李智凱

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