羽球／網傳球評「勝」字寫反拐氣？她可是最想戴資穎贏球的人

奧運羽球女子單打決賽，戴資穎在力戰三局後，敗給了中國大陸陳雨菲，令台灣民眾都覺得相當可惜，但有網友發現並發文指出，轉播單位愛爾達球評額頭上的「勝」字怎麼寫反了，有人說是要求逆轉勝，但也有網友惡意認為這是拐氣，對球評不諒解；然而，中間的緣由，這名球評其實是全台灣最希望戴資穎獲勝的人，因為她就是戴資穎姊姊戴靖潔。

不過，為何戴資穎姊姊要把「勝」字寫反？成為網路討論的一大話題，據當時在球評現場的愛爾達電視台主播張旖旂表示，戴靖潔姊姊之所以把字寫反，原因是，「因為她照著鏡子寫，所以我們看到就是反的，但她沒時間也沒有化妝工具重寫。」

現場人員後來都發現「勝」字是反的，但要更改來不及下，姊姊也只有趕快上鏡頭了，讓觀眾看到呈現出來是個反的「勝」字，所以歸究原因就是「鏡像問題」，而非故意的做為，如果再用鏡子去照相，就會是一個正的「勝」字。

戴靖潔也看到網路上的留言，但她是真的衷心希戴資穎能贏得冠軍，才會用她的「勝利方程式」在額頭寫下勝字，只不過畫面呈現是反過來，也是她始料未及，希望大家不要再誤會了。

戴資穎姊姊戴靖潔任球評時額頭上的「勝」字寫反了。 圖擷自畫面