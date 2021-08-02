羽球／額頭反寫「勝」沒能反敗 戴資穎姊讚妹：多難走的路都有扛住

東京奧運女子單打金牌戰在昨天（1日）落幕，最終由中國一姊陳雨菲拿下比賽勝利，我國世界球后戴資穎雖與金牌擦肩而過，此成績仍創下台灣歷史新猷。小戴姊姊戴靖潔也在深夜發文鼓勵她，「不管這條路有多難走，妳都有扛住！」

戴資穎昨役以18：21、19：21：19、18：21在金牌戰輸給第一種子中國大陸選手陳雨菲，最終局一度被拉開比分差距，但她仍保持冷靜，一球一球做回擊，雖然未能完成逆轉，但她永不放棄的精神讓觀眾深受感動。賽後她於臉書貼文：「或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」

戴靖潔在轉播金牌戰時，額頭反寫「勝」字，似乎希望藉此祈求小戴「反敗為勝」。 圖／翻攝自愛爾達轉播畫面

姊姊戴靖潔在轉播比賽時，在自己額頭上反寫一個「勝」字，似乎期望妹妹在金牌戰中反敗為勝。儘管最終未能如願，她仍體恤妹妹這精彩的一戰：「這場真的精彩，即使落後了也緊追每一顆球，再度展現永不放棄的精神！」並以她為榮，「創下自己的紀錄，阿祖我以你為榮。」

戴靖潔也附上兩人小時候至日月潭遊玩的相片，告訴她回到台灣後，「一定要讓你吃到飽喝到撐！」也表示兩人已經好一陣子沒有合影了，「看我們有多久沒拍照了，就用當年的我們吧。」