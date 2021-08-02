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戴資穎最後一球看濕眼眶 李洋曝心酸：站上這個頒獎台付出了多少努力
世界球后戴資穎昨日拿下奧運羽球女單銀牌，寫下我國最佳歷史紀錄。戴資穎賽後表示，「表現算還不錯了吧，自己已經盡力了，就沒有什麼遺憾了」。拿下羽球男雙金牌的李洋昨日也在網上表示，沒有人能知道，為了站上這個頒獎台，我們付出了多少努力，我只想說阿戴妳辛苦了」。
戴資穎昨日在女單決賽中奪下銀牌，雖然敗給中國選手陳雨菲，奪下銀牌仍是創下我國最佳紀錄。李洋昨日也在Instagram限時動態中指出，「昨天自己奪冠到結束的時候，真的都只覺得不可思議，沒有太多的情緒起伏，但今天看到阿戴最後一顆烙下的時候，我眼眶濕了」。
李洋也說，「沒有人能知道，為了站上這個頒獎台，我們付出了多少努力，每位選手都背負著所有人的期待，我只想說阿戴妳辛苦了」。
昨日羽球女單最終戰上演頂尖對決，由世界排名第一的戴資穎和第二的陳雨菲會師，兩人生涯第十九度對決打滿三局，首局失手的小戴雖將戰局延長，但決勝局失誤增加，雖曾將最多七分落後縮小到十四比十五，但追分關頭又出現連三球失誤，歷時一小時廿一分鐘後以十八比廿一、廿一比十九、十八比廿一敗陣。
戴資穎賽後表示，「表現算還不錯了吧，自己已經盡力了，就沒有什麼遺憾了」。小戴也提到，東奧就是這階段最大目標，賽事後是否就結束選手生涯還沒決定，「結束後先休息一下，再決定要怎麼樣」。
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