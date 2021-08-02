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戴資穎「背後的男人」曝光 他一路陪球后奪下銀牌

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎昨日奪下奧運銀牌。本報資料照片
戴資穎昨日奪下奧運銀牌。本報資料照片

世界球后戴資穎在昨日的奧運羽球金牌賽中奪下銀牌，創下我國歷史最佳紀錄。而一路陪著戴資穎過關斬將的教練賴建誠背景也曝光，賴建誠年僅35歲，原先是因替代役擔任戴資穎陪練員，之後晉升教練職位，由於戴資穎爸爸希望由男生來與女兒對打受訓，賴建誠也成為「球后背後的男人」。

根據TVBS報導，賴建誠同樣也是羽球選手出身，當兵服體育替代役，2013年起擔任戴資穎陪練員，由於戴資穎爸爸希望由男生與女兒對打受訓，賴建誠陪練2年後，他也晉升為戴資穎專任教練與國家隊教練。

賴建誠2017年獲得體育精英獎年度最佳教練肯定、2018年被選為中華隊總教練，戴資穎專屬教練改為萬佳鑫接任。不過在賴建誠上任總教練後，戴資穎的比賽成績與狀態下滑，賴建誠擔任總教練8個月後認為「自己比較善於執行訓練，希望幫助選手訓練」，因此在韓國公開賽後請辭總教練職位，專心指導戴資穎訓練。

賴建誠曾表示，過往教練都有球團背景，他並沒有，因此對於能擔任戴資穎陪練員受寵若驚，他與戴資穎的關係像對手也像隊友，一路以來戴資穎變化最大的就是「不再像以前急躁，會用頭腦思考如何贏得勝利」。戴資穎也曾在臉書上感謝她心目中的「金牌教練」賴建誠，展現良好默契。

東奧中華隊 2020東京奧運 羽球 戴資穎

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【總編開箱】就差在那零點零幾的距離 比賽的極限與完美

昨天晚上多少人在為戴資穎集氣加油，三局的比賽，一分分的拉開，逼近，逆轉，有多少人心臟都快跳出來了，即使到三局的最後一球，大家都期待小戴再演奇蹟。正如戴爸所說的，小戴已盡力了，打得更棒，只是對方更好，就是最經典的奧運金牌賽，世界第一流的對手相爭，勝負就在那分寸的距離裡。

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