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羽球／陳雨菲是「唯一可以克制小戴的存在」他神分析重要2關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎(右)在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰中國好手陳雨菲三局落敗，拿下銀牌。 新華社
戴資穎(右)在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰中國好手陳雨菲三局落敗，拿下銀牌。 新華社

「世界球后」戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰三局落敗，拿下銀牌，台灣青年氣候聯盟理事王曉朗在賽前發表一篇文介紹陳雨菲的球風「是唯一可以克小戴的存在」，事後也被大量轉發，2重點為破壞調球節奏、跳殺及反手能力提升，網友也讚嘆這篇分析文「神預測」。

王曉朗在分析文內形容陳雨菲打球像機器人，會盡量用最有效率的跑動來防守，保持體力，等小戴失誤，這兩年陳雨菲面對小戴時，會在回球的時候，以破壞小戴節奏為目標，當小戴急了自然就會失誤，同時這幾年陳雨菲在後場抓機會跳殺的能力提升很多，給小戴進攻威脅。

王曉朗在分析文內形容陳雨菲打球像機器人，會盡量用最有效率的跑動來防守，保持體力，等小戴失誤。 新華社
王曉朗在分析文內形容陳雨菲打球像機器人，會盡量用最有效率的跑動來防守，保持體力，等小戴失誤。 新華社

王曉朗也說，也因為陳雨菲跳殺使用的很有效率，通常只有一擊斃命才會出手，出手時間相當難掌握，另外陳雨菲的反手也進步很多，現在底線反拍回高球的力道與準度真的越來越接近小戴。

王曉朗分析，陳雨菲在決賽跟小戴對決時，很有可能會不斷破壞小戴的調球節奏，甚至製造機會給小戴殺球，知道小戴會考慮到自己防守範圍大，會逼著小戴把殺球打出界。

因為賽前就已經發表這篇文章，網友賽後也紛紛留言讚嘆「神預測」、「專業又精闢」、「天呀！我一直以為這篇是賽後分析，沒想到是賽前預測，準到一個爆炸耶，好可怕」、「像是你看了場電影在劇透一樣，但卻不是賽後寫的，好厲害」、「今晚的劇本完全被你料到」、「雞皮疙瘩了，只有準」。

小戴拿下銀牌，創了我國羽球女單最好紀錄。 歐新社
小戴拿下銀牌，創了我國羽球女單最好紀錄。 歐新社

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 陳雨菲

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