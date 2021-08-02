羽球／被辛度擁抱爆哭 網翻出小戴合照「羽球賽場下都是好朋友」

「世界球后」戴資穎在東京奧運羽球女單金牌戰苦戰三局落敗，拿下銀牌，也創了我國奧運女單新猷，賽後她被印度選手辛度擁抱，忍不住爆哭，有網友發現，雖然在場上是對手，但其實大家私下都是好朋友，並貼出大家開心的合照。

戴資穎昨天在賽後發文表示，「本來對自己的表現還算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我：我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。 然後把我擁在懷裡說：她都知道。」就是這個真誠的鼓勵，讓小戴直接爆哭起來，真的太難過了「因為真的很努力了」。

網友也熱議「辛度暖女」、「小戴辛苦了，辛度真的好暖」、「好感動嗚嗚」、「辛度人太好了」、「辛度人正又暖」、「滿滿的溫暖文」，也有人貼出羽球女單前幾強合照，表示其實她們私下交情都不錯，見2019年世界羽聯年終賽晚宴時，小戴曾和中國選手陳雨菲、日本選手奧原希望、山口茜、泰國選手依瑟儂、印度選手辛度同桌吃飯，大家一起開心合照，雖然大家在場上廝殺，但私下都是互相欣賞的朋友。

戴資穎雖然飲恨奪金，但依瑟儂、辛度都有給予加油與鼓勵，看得出這些羽球名將私下感情都不錯。而去年曾透露想退休的小戴，表示會先休息一下再做決定。