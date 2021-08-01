羽球／東奧結束後是否退休 戴資穎：先休息再決定

中央社 / 東京1日電
我國羽球「世界球后」戴資穎今天在東京奧運女單金牌戰不敵對手，但仍然為中華隊再添一面銀牌。聯合報特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球「世界球后」戴資穎今天在東京奧運女單金牌戰不敵對手，但仍然為中華隊再添一面銀牌。聯合報特派記者余承翰／東京攝影

世界球后戴資穎今天在2020東京奧運羽球女子單打金牌戰，歷經3局大戰以1比2惜敗中國女將陳雨菲，而去年她曾透露想退休的想法，今天賽後她表示會先休息一下再做決定。

台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟李洋昨在東京奧運男雙金牌戰，以直落二橫掃中國組合，拿下隊史在奧運羽球項目的首金，今天戴資穎在女單金牌戰接力出賽，可惜她以18比21、21比19、18比21不敵陳雨菲，與金牌擦身而過。

去年戴資穎在接受世界羽聯訪問時就曾透露，對於自己是否退休一事，會在今年東京奧運結束後做出決定，今天賽後她再被問到此事，對此她話沒說死，只表示：「結束之後先休息一下，再決定要怎麼樣吧。」

對於沒能奪金，戴資穎認為，能在奧運這個舞台站上頒獎台，已經很不容易，今天她自認發揮得還算不錯，「就繼續努力吧」。

賽前戴資穎曾多次提到，減少失誤是贏球的關鍵，而今天賽後她也承認，今天在第3局開局失誤比較多，讓她一度陷入3比10大幅落後，雖然在比賽後半段全力追分，但前面落後太多，導致無法後來居上、扭轉戰局。

東京奧運是戴資穎生涯第3度參加奧運，她認為整體來說發揮得還算不錯，「自己已經盡力了，就沒有什麼遺憾了」。

東奧中華隊 2020東京奧運 戴資穎 李洋 王齊麟

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