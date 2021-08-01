快訊

給女兒打99分 戴資穎爸：看似死球對方卻能撿到

戴資穎熬17年東奧奪牌！12大金句伴她走上巔峰「排名第一也要學習承受輸的感覺」

體操／孝子李智凱奪銀圓夢 李父：最好的父親節禮物

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
鞍馬王子李智凱非常孝順父母親，凡事報喜不報憂，這次能在奧運奪下銀牌，父親李源泉感動說：「這是送給我最好的父親節禮物」。記者戴永華／攝影
鞍馬王子李智凱非常孝順父母親，凡事報喜不報憂，這次能在奧運奪下銀牌，父親李源泉感動說：「這是送給我最好的父親節禮物」。記者戴永華／攝影

「鞍馬王子」李智凱今晚在奧運奪下銀牌後，打電話回家報喜，父親難掩喜悅表示，智凱是孝順孩子，不管遇到什麼事，總是報喜不報憂，手斷了、腳受傷都不講，每年忙訓練，回家沒幾天，這次在電視看他如願拿下獎牌，非常感動，這是「給我最好的父親節禮物」。

李智凱從宜蘭公正國小及羅東國中畢業後，被送去桃園訓練。李家人表示，曾經有人開玩笑問念國小的李智凱，一天到晚練體操要練去哪裡？他天真地回答「要進奧運」，果然他真的在奧運奪牌圓夢，家人很替他高興。

父親李源泉之前輕微中風，李智凱擔心因為賽事影響家人心情，叮嚀不要接受採訪，等他拿好成績回家再說。他今天拿下銀牌後打電話回家說，如果爸爸的身體還可以，就讓媒體記者採訪，李父感動說：「智凱是孝順的孩子，怕媒體採訪干擾我的生活」。

李智凱與家人的感情很好，國中畢業沒多大年紀就被送去桃園，跟著教練受訓，母親捨不得，晚上躲在棉被哭了一個多月。李源泉表示，智凱為了不讓父母親心疼，凡事都報喜不報憂，受訓過程中手腳受傷也都不講，有時候他們還是從新聞報導中才得知他受傷。

李源泉表示，當奧運選手的父母親很可憐，一年看不到幾天孩子，出國送機前，教練才提醒智凱陪爸媽吃個飯再走，他們在外頭「吃了16顆水餃，看兒子就被專車載走了」。

由於上次里約奧運，李智凱落馬失誤，母親楊素秋表示，這次他們沒有去想奪牌的事，只希望他好好做完動作，因為在父母親心目中，「安全比名次更重要」；不過李源泉笑說，25歲的智凱狀況還不錯，他如果有意再戰下屆巴黎奧運，鼓勵他好好練，或許3年後有機會拿到金牌，家人永遠在後面支持他。

鞍馬王子李智凱非常孝順父母親，凡事報喜不報憂，這次能在奧運奪下銀牌，父親李源泉感動說：「這是送給我最好的父親節禮物」。記者戴永華／攝影
鞍馬王子李智凱非常孝順父母親，凡事報喜不報憂，這次能在奧運奪下銀牌，父親李源泉感動說：「這是送給我最好的父親節禮物」。記者戴永華／攝影

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

體操／贏過日本不失誤男人 李智凱獲讚開腿太迷人

鞍馬王子李智凱東奧奪銀 華南金加發60萬元獎金

李智凱奪銀！「翻滾吧」導演跪地哭了：3年後陪你們拿金牌

體操／李智凱跨過落馬陰影「銀了」：結果可惜但沒有遺憾

相關新聞

圖輯／差奧運金牌圓夢就那麼一點點 戴資穎不甘心的一跪

我國羽球「世界球后」戴資穎今天在東京奧運女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲，兩人的第19次對決苦戰三局，但最終小戴關鍵時刻連3...

羽球／無緣逆轉陳雨菲 戴資穎「銀」恨仍是生涯最佳

東京奧運羽球女單金牌戰上演頂尖對決，「世界球后」戴資穎和世界排名第2的大陸好手陳雨菲上演生涯第19次對決，小戴在讓出首局...

羽球／戴資穎失誤過多「銀」恨 合庫總教練分析關鍵原因

東京奧運羽球女單金牌戰上演頂尖對決，「世界球后」戴資穎和世界排名第2的大陸好手陳雨菲上演生涯第19次對決，中華羽協理事長...

影／給女兒打99分 戴資穎爸：看似死球對方卻能撿到

東奧羽球女單金牌戰果然扣人心弦，戴資穎雖然與金牌擦肩而過，但兩人纏鬥到最後1拍，非常精彩。戴爸戴楠凱說，比賽只在分寸之間...

體操／李智凱跨過落馬陰影「銀了」：結果可惜但沒有遺憾

踏上東京奧運的大舞台前，李智凱特別看著鏡子為自己打氣，「兄弟，你可以的。」第一次秀出難度6.700成套動作，完美落地，李...

體操／李智凱邁向「4.0」 想跟郭婞淳一樣「金滿貫」

在東京奧運完美落地、摘下競技體操鞍馬銀牌，李智凱形容自己來到「3.0」版本，接下來要朝「4.0」邁進，更希望像郭婞淳一般...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。