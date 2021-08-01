體操／孝子李智凱奪銀圓夢 李父：最好的父親節禮物

「鞍馬王子」李智凱今晚在奧運奪下銀牌後，打電話回家報喜，父親難掩喜悅表示，智凱是孝順孩子，不管遇到什麼事，總是報喜不報憂，手斷了、腳受傷都不講，每年忙訓練，回家沒幾天，這次在電視看他如願拿下獎牌，非常感動，這是「給我最好的父親節禮物」。

李智凱從宜蘭公正國小及羅東國中畢業後，被送去桃園訓練。李家人表示，曾經有人開玩笑問念國小的李智凱，一天到晚練體操要練去哪裡？他天真地回答「要進奧運」，果然他真的在奧運奪牌圓夢，家人很替他高興。

父親李源泉之前輕微中風，李智凱擔心因為賽事影響家人心情，叮嚀不要接受採訪，等他拿好成績回家再說。他今天拿下銀牌後打電話回家說，如果爸爸的身體還可以，就讓媒體記者採訪，李父感動說：「智凱是孝順的孩子，怕媒體採訪干擾我的生活」。

李智凱與家人的感情很好，國中畢業沒多大年紀就被送去桃園，跟著教練受訓，母親捨不得，晚上躲在棉被哭了一個多月。李源泉表示，智凱為了不讓父母親心疼，凡事都報喜不報憂，受訓過程中手腳受傷也都不講，有時候他們還是從新聞報導中才得知他受傷。

李源泉表示，當奧運選手的父母親很可憐，一年看不到幾天孩子，出國送機前，教練才提醒智凱陪爸媽吃個飯再走，他們在外頭「吃了16顆水餃，看兒子就被專車載走了」。