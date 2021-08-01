羽球／歲月與汗水堆砌而成球后 戴資穎是台灣的驕傲

攤開戴資穎的生涯紀錄，一筆筆都是台灣羽壇新頁，第1個女單世界球后、在位最長週數、亞運第1金，如今包括奧運獎牌也收入囊中，她是台灣的驕傲，羽球的世界球后。

來自南台灣高雄的戴資穎，父母都是羽球愛好者，尤其老爸戴楠凱對羽球更是狂熱，雖然雙親在羽球不算專精，不過耳濡目染下，她和姊姊都踏上了羽球之路。

3年級開始學打羽球的戴資穎，很早就在這項運動展現過人天賦，老爸看出女兒的與眾不同，不僅投入大量的時間、也花錢栽培。

戴楠凱曾透露，為了讓戴資穎學球，每逢假日他就會開著車，帶女兒到各地的球館「踢館」，也因對手來自四面八方，年齡層遍布從小到老都有，各種球風她都能適應，她也能從對戰中吸取經驗，複製對方的優點。

四處「踢館」的經驗雖然讓戴資穎迅速成長，但她也曾抱怨：「別人放假都是爸爸開車載著小孩出去玩，只有我每次都是去比賽。」

從實戰中累積出來的對戰經驗，讓戴資穎球技有著超齡般的成熟，因此她剛出道時，很多教練對她的評語都是：「她的球技不太像是她這個年紀的孩子。」

也因為球技突出，戴資穎在國小6年級就取得甲組資格，是台灣羽壇繼簡毓瑾、鄭韶婕後，第3個在國小6年級就取得甲組資格的球員，而這些名字，也都是台灣的羽球奧運國手。

2012年倫敦奧運，是戴資穎第1次參加奧運，那時年僅18歲的她，對奧運還有些懵懵懂懂，16強就提前止步，歷經4年的磨練，世界球后已成了她的專屬代名詞，可惜扛著這響亮招牌的她，又在16強鎩羽而歸。

談起前兩次奧運經驗，戴資穎已能談笑風生，她承認，里約奧運自己承受著龐大的壓力，打起比賽太過沉重，彷彿上了球場就被束縛著。

對自己要求完美的戴資穎，過去常會因一個失誤，讓她陷入自責的牛角尖，但她後來也想通，「雖然我還是會要求完美，但就算不完美，又不會怎樣，對吧」。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，2020東京奧運順延一年，就連國際賽也紛紛喊卡，但對10年沒有休息的戴資穎來說，這一年多彷彿讓她放了一個長假，雖然她依舊保持訓練、備戰的步伐，卻少了驗收成效的小考，也讓她一度有些緊張。

所幸重新踏上過去熟悉的賽場，戴資穎很快找回感覺，她在東京奧運的舞台上，拿著球拍的她，宛如化身成交響樂團中的指揮家，由她掌控著場上節奏與推進速度，一步一步穩穩朝著自己設定的方向前進。

從全英公開賽、亞洲羽球錦標賽、世界大學運動會，甚至亞運，戴資穎都已先後拿過金牌，雖然在今年東京奧運她與金牌擦身而過、僅獲銀牌，但她已無須再用任何獎牌證明自己，因為在羽毛球的世界裡，她已是有無數冠軍榮耀加冕的世界球后。