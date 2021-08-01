快訊

給女兒打99分 戴資穎爸：看似死球對方卻能撿到

戴資穎熬17年東奧奪牌！12大金句伴她走上巔峰「排名第一也要學習承受輸的感覺」

體操／贏過日本不失誤男人 李智凱獲讚開腿太迷人

中央社 / 東京1日專電
李智凱(左）獲得銀牌，萱和磨(右)銅牌。 路透
李智凱(左）獲得銀牌，萱和磨(右)銅牌。 路透

「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運體操鞍馬項目勇奪銀牌，贏過日本有「不失誤男人」之稱的銅牌得主萱和磨。日本電視轉播的體操評論員大讚李智凱「開腿太迷人」。

25歲的李智凱今晚在東京的有明體操競技場以拿手的「湯瑪士迴旋」在東京奧運體操鞍馬項目摘下銀牌。「湯瑪士迴旋」特色是張開腿旋轉，難度比併腿高。

日本TBS電視台在轉播體操鞍馬項目，評論員看著李智凱上馬、迴旋、下馬的動作邊說實在很精彩，下馬也很穩。後來在李智凱確定奪銀之後，評論員強調，這是台灣體操史上首面奧運獎牌，這面獎牌的意義很大，並且說「李智凱的開腿實在太迷人了。」

24歲的日本選手萱和磨首度出賽奧運，今晚在東京奧運體操鞍馬項目奪下銅牌，是日本在這項目時隔17年奪牌。上一次是2004年雅典奧運日本選手鹿島丈博奪銅。

萱在日本體操界屬全能型的選手，擁有「不失誤男人」的美譽，他身為本屆奧運體操男團團長，日前率領團隊奪銀。

他今天在體操鞍馬項目奪銅之後接受媒體採訪時表示，出賽前就知這場比賽的水準相當高，但不管別人如何，自己只專注自己的表現，能奪銅牌感到很高興。

萱說：「不過，我還是想奪金牌，經過今天的比賽，我還是這麼想。」

他說，這次原本就實力來說，處於不知能否奪牌的情況，但他堅信只要不放棄，絕對會有什麼發生的，今天能勇於挑戰，上場比賽，實在很想自我褒獎一番。

他表示，體操男團奪銀、今天他個人奪銅，這面銅牌是瞄準3年後巴黎奧運的開始，他還是想奪金牌，為了3年後奪金牌，今天就要開始練習。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

李智凱奪銀！「翻滾吧」導演跪地哭了：3年後陪你們拿金牌

體操／李智凱跨過落馬陰影「銀了」：結果可惜但沒有遺憾

影／李智凱奧運鞍馬奪銀 家人雀躍大叫、父母激動哭了

李智凱鞍馬摘銀 蔡英文、賴清德讚完美落地

相關新聞

羽球／無緣逆轉陳雨菲 戴資穎「銀」恨仍是生涯最佳

東京奧運羽球女單金牌戰上演頂尖對決，「世界球后」戴資穎和世界排名第2的大陸好手陳雨菲上演生涯第19次對決，小戴在讓出首局...

影／給女兒打99分 戴資穎爸：看似死球對方卻能撿到

東奧羽球女單金牌戰果然扣人心弦，戴資穎雖然與金牌擦肩而過，但兩人纏鬥到最後1拍，非常精彩。戴爸戴楠凱說，比賽只在分寸之間...

體操／李智凱跨過落馬陰影「銀了」：結果可惜但沒有遺憾

踏上東京奧運的大舞台前，李智凱特別看著鏡子為自己打氣，「兄弟，你可以的。」第一次秀出難度6.700成套動作，完美落地，李...

體操／李智凱邁向「4.0」 想跟郭婞淳一樣「金滿貫」

在東京奧運完美落地、摘下競技體操鞍馬銀牌，李智凱形容自己來到「3.0」版本，接下來要朝「4.0」邁進，更希望像郭婞淳一般...

李智凱奪銀！「翻滾吧」導演跪地哭了：3年後陪你們拿金牌

中華競技體操隊好手「鞍馬王子」李智凱在東京奧運鞍馬項目以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌，完美落地。...

體操／贏過日本不失誤男人 李智凱獲讚開腿太迷人

「鞍馬王子」李智凱今天在東京奧運體操鞍馬項目勇奪銀牌，贏過日本有「不失誤男人」之稱的銅牌得主萱和磨。日本電視轉播的體操評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。