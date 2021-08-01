李智凱奪銀牌！「翻滾吧」導演跪地哭了：三年後陪你們拿金牌
中華競技體操隊好手「鞍馬王子」李智凱在東京奧運鞍馬項目以總分15.400摘銀，拿下台灣體操史上第一面獎牌，完美落地。紀錄片「翻滾吧！男孩」導演林育賢也高興在臉書發文，說看到他跟教練相擁的那一刻，跪在地上哭了，寫著「智凱想拿金牌，你們都拼盡全力了，三年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」
導演林育賢拍攝翻滾了男孩，與李智凱和教練林育信有著深深的友誼，看著他們一路走過來，昨天就在臉書ＰＯ出他與教練過往的對話，從2003年覺得阿信教練的奧運夢根本遙不可及，2005年懷疑他們會持續一直練體操嗎？一直到2016年8月里約奧運，李智凱受傷仍然希望上場。對話中，可以看出李智凱跟教練林育信一路陪伴一路成長的深厚感情。
翻滾體操十五年，李智凱為中華隊拿下體操獎牌，也為他自己拿到奧運銀牌，紀錄片「翻滾吧！男孩」導演林育賢今天感動到哭，允諾三年後一起去巴黎陪他們拿金牌！
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