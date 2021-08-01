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射箭／男團摘銀返國 魏均珩：這不是終點

中央社 / 桃園機場1日電
射箭國手榮耀返台　魏均珩：不是終點是下個起點 台灣男子射箭代表隊好手魏均珩（中）、湯智鈞（左）與鄧宇成（右）在東京奧運男團賽事中獲得銀牌，為台爭光。魏均珩1日下午返台受訪表示，「這次不是終點，是下一個起點」。中央社
射箭國手榮耀返台　魏均珩：不是終點是下個起點 台灣男子射箭代表隊好手魏均珩（中）、湯智鈞（左）與鄧宇成（右）在東京奧運男團賽事中獲得銀牌，為台爭光。魏均珩1日下午返台受訪表示，「這次不是終點，是下一個起點」。中央社

參加東奧射箭、划船及田徑項目選手今天下午搭機返台，許多親友組團到桃園國際機場歡迎，男子射箭代表隊的老大哥魏均珩表示「這次不是終點是下一個起點」，贏得滿堂喝采。

魏均珩、湯智鈞與鄧宇成3人組成的台灣男子射箭代表隊，7月26日在東京奧運男子射箭團體對抗賽中獲得銀牌，追平隊史紀錄，不但是本屆代表團第3面獎牌，也是射箭隊史第4面奧運獎牌，上一次台灣射箭男團在奧運拿下獎牌已是17年前。年僅20歲的台灣射箭好手湯智鈞，另外在個人賽以第4名作收，創下台灣射箭男子選手個人賽最佳成績。

選手們在下機時心情愉悅，頻頻和現場現場的防疫及海關人員揮手致意，現場不少人也高喊「我愛你」及「加油」，還拿出手機為選手們拍照，場面十分熱絡。

體育署與中華奧會人員也特別前往登機門迎接，並安排選手們透過檢疫專案，進行專門檢疫、通關作業，完成核酸檢測（PCR）後再搭專車前往旅館執行檢疫程序。

在台灣射箭男子選手個人賽拿下第4名的湯智鈞，接受媒體訪問時表示，昨天在射完最後一箭後還是很緊張，他認為，每個選手都是頂尖的，就是保持公平競爭，大家一起努力。

魏均珩先是感謝教練、老師、親朋好友與家人們來接機，接著表示「我們大家都盡力了」，之後也會繼續努力，「這次不是終點是下一個起點」。

鄧宇成受訪時表示，很開心有機會可以跟2名國際賽經驗豐富的前輩們一起出國比賽，拿到不錯成績。

總教練林政賢指出，射箭隊一路走來秉持初心，就是「把自己做到最好」。感謝體育署、中華奧會等單位及所有同胞的加油，因為疫情的關係無法移地訓練，在模擬賽時也不能邀請較好的選手參與，但是這些代表隊都一一克服，以後也會繼續加油。

來自選手們學校的學弟妹及親友也特別組團到機場接機，除了手持特製海報、布條，大聲喊著「台灣射箭讚讚讚」的口號，也隔著一段距離合照，以行動展現對選手們及運動的支持。

今天共有12名選手與教練，以及1名物理治療師返台，除拿下東京奧運男子射箭團體對抗賽銀牌的魏均珩、湯智鈞、鄧宇成外，射箭代表隊教練林政賢、倪大智、劉展明，選手雷千瑩、譚雅婷、林佳恩。划船代表隊教練謝茂松、選手黃義婷、物理治療師陳妍伶，以及田徑代表隊選手謝喜恩也搭乘同班機返台。

東奧中華隊 2020東京奧運

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