射箭／中華隊收獲一銀超越上屆 總教練歸功意象訓練

東京奧運射箭賽程今天結束，台灣在男子團體拿下銀牌、男子個人賽湯智鈞無緣銅牌排名第4。此次整體表現，教練劉展明給選手打80分，他也肯定心理諮商師的幫忙，閉眼意象訓練的幫助很大。

2020東京奧運射箭賽程23日由個人排名賽展開，一路到今天男子個人賽結束，台灣好手湯智鈞、林佳恩首日個人賽表現不錯，24日搭配參加混雙賽事，首戰以3比5不敵印度對手止步。

接下來25日女團16強賽登場，雷千瑩、譚雅婷、林佳恩搭配，首戰不敵德國對手無緣晉級。26日男團賽事展開，湯智鈞、鄧宇成、魏均珩搭配，一路擊敗澳洲、中國、荷蘭晉級金牌戰，金牌戰不敵韓國、拿下銀牌，也是台灣睽違17年再度於奧運射箭場上奪牌。

27日起男女個人對抗賽登場，男子好手「湯包」湯智鈞一路晉級，今天16強賽擊敗以色列對手珊尼（ItayShanny），8強碰上手握2面奧運男團金牌的韓國勁敵金優鎮，關鍵第5局最後一箭決勝負，順利拿勝晉級4強。

湯智鈞4強不敵義大利好手內斯帕里（MauroNespoli），銅牌戰碰上地主日本隊古川高晴，終場以3比7吞敗，無緣為台灣再添獎牌，射箭賽事也正式結束。

教練劉展明表示，此次出發前設定的目標就是男團、混雙擠進前4名，男子3人個人賽目標前8，個人賽因為籤運關係，湯智鈞和魏均珩提前在32強碰頭，湯智鈞順利晉級，也一路走到最後獎牌戰，今天湯智鈞狀況不錯，只能說對手發揮的更好。

劉展明表示，男團實力都很接近，在左營訓練時，特別強化選手的自信和凝聚力，也有心理諮商師安排了很多意象訓練，此次比賽過程中，進場前15分鐘的準備時間，有看到選手閉起眼睛意象訓練，這也是他們成長的部分，「此次給選手表現打80分，不足的地方下一屆討回來」。