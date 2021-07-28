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只有楊勇緯穿進場服歸國！帥氣原因曝光 網友暈喊：根本空少

聯合新聞網 / 綜合報導
「柔道男神」楊勇緯今身穿中華隊進場服歸國，稍早他也親自透露原因，讓網友們超感動。 圖／體育署提供
「柔道男神」楊勇緯今身穿中華隊進場服歸國，稍早他也親自透露原因，讓網友們超感動。 圖／體育署提供

東奧我國柔道、跆拳道等代表隊今天傍晚搭機從日本東京載譽凱歸，獲得柔道銀牌的楊勇緯，與拿下跆拳道銅牌的羅嘉翎都成為焦點。然而在歸國隊伍中，只見楊勇緯身穿中華隊進場服，稍早他也親自透露原因，讓網友們感動直呼「歡迎回來」。

楊勇緯在官方粉絲專頁表示，今天特別穿了中華代表隊進場服回國，是因賽程關係沒辦法參與開幕式，心裡覺得「沒有機會穿到這套進場服有點可惜」，加上這次比賽獲得大家的支持和鼓勵，希望以正式的服裝，好好向所有為自己及台灣柔道加油的人們「表達最誠摯的謝意」。

「柔道男神」楊勇緯在東奧中為台灣奪得首面銀牌後今天返台。 圖／體育署提供
「柔道男神」楊勇緯在東奧中為台灣奪得首面銀牌後今天返台。 圖／體育署提供

網友們也紛紛留言恭喜道「凱旋返台」、「辛苦了歡迎回來！穿西裝真的好帥」、「謝謝台灣之光」、「突然覺得團服很好看，雖然本來就好看了啦」、「天...這進場服...暈...」、「怎麼穿都帥」、「疫情期間能看到你們在奧運賽場上奮鬥，給了我很大力量，真的很感謝」、「楊女婿穿進場服更帥氣」、「根本空少」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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