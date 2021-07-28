楊勇緯載譽歸國 父親：等隔離結束全家再慶祝

「柔道男神」楊勇緯在東奧中為台灣奪得首面銀牌後今天返台，他的父親表示，原本想要去接機，但因疫情所以取消，將等楊勇緯防疫隔離結束後全家再一起好好慶祝。

楊勇緯傍晚搭機返台，在機場受到熱情粉絲歡迎，他的父母則待在家中，沒有出面接受採訪，他的父親許鴻明在接受電話訪問表示，原本準備要去機場接機，但因他與太太2人都還沒打COVID-19疫苗，考慮到疫情，就沒有去接機。

楊勇緯首次出征奧運就勇奪銀牌，返台後家人會如何慶祝，許鴻明指出，楊勇緯返台後，將安排到左訓中心防疫隔離，先14天隔離再7天自主健康管理，期間楊勇緯都決定待在左訓中心，這段時間，他們會討論一下，等隔離結束後全家再一起慶祝。

楊勇緯奪牌後全家都很興奮，許鴻明說，就興奮個1、2天，也是要繼續過生活，不過心情還是很開心，也接到很多親朋好友的祝賀。

外表帥氣的楊勇緯引起很多女粉絲的關注，由於楊勇緯專注訓練還沒有女朋友，許鴻明表示，以他對兒子的了解，如果楊勇緯堅持還要參加下一屆奧運，以兒子的個性，是很有自制力的，應該不會交女朋友。