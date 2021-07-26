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東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

射箭／台灣三箭客個性互補 教練：你有看過會運動的宅男嗎

中央社 / 東京26日電
鄧宇成(右)是教練口中的運動宅男。 路透
鄧宇成(右)是教練口中的運動宅男。 路透

3個黝黑的大男孩臉上掛著笑容，脖子掛著熱騰騰的奧運銀牌，上一次台灣射箭男團在奧運拿下獎牌已是17年前，魏均珩、湯智鈞活潑開朗，鄧宇成沉穩內斂，3人個性不同，在場上卻是最好搭檔。

台灣男子射箭代表隊在東京奧運男子團體對抗賽開低走高，一路直奔壓軸金牌戰，最後雖然沒能開創歷史擊敗韓國奪金，但在混雙、女子團體對抗賽先後鎩羽的打擊下，更顯得不容易。

個性幽默的魏均珩，配上天真樂觀的「湯包」湯智鈞，就是隊上的兩大活寶，而個性沉穩的鄧宇成，則是天生一副撲克臉，喜怒都不形於色，也被大家稱為「老鄧」。

3人個性雖然不同，實則卻互補的有如渾然天成，老大哥魏均珩就說：「我和湯包有時在場上會High過頭，這時老鄧那副淡然的表情，會把我們拉回來。」

也因為鄧宇成實在太酷，有時連教練都有點搞不懂他，男子隊教練劉展明就說：「比賽前我怕鄧宇成太緊張，還叫湯智鈞去跟他說笑話。」

沒想到湯智鈞站上賽台，教練吩咐的事全拋在腦後，劉展明只好拿愛徒來開玩笑，他跟鄧宇成說：「湯包沒有跟你說笑話沒關係，你看他的臉就是個笑話了。」這一番話也逗樂了鄧宇成，讓他輕鬆不少。

私底下酷愛動漫的鄧宇成在教練眼中則是個名符其實的「陽光宅男」，中華射箭隊總教練林政賢就說：「你有看過會運動的宅男嗎，鄧宇成就是。」

至於成名甚早的湯智鈞，高中就已是亞運金牌得主，他把奧運女子隊成員的「雷母」雷千瑩視為偶像，希望有朝一日也能站上體壇最高殿堂，追尋奧運獎牌。

如今他不但圓夢，甚至超前偶像早一步踏進了奧運金牌戰，但他承認，在走進賽台時整個人緊張到不行，「我抖爆了，全身都在抖，連頭也跟著一起抖。」

而5年前里約奧運，當時也在男子隊陣中的魏均珩，看著女子隊風光拿下銅牌，他沒有吃味，只是把奪牌當成他繼續努力的一種動力。

來到了東京奧運，魏均珩卻以挑戰者自居，因為他認為，無論是女子隊、還是過去學長們在奧運的精彩表現，都是他的典範，他甚至認為，是兩名隊友帶著他一起向前衝，「他們用表現來激勵我。」

台灣男子射箭隊過去在奧運的最佳成績，是2004年雅典奧運的男團銀牌，如今魏均珩已追上前輩們的步伐，他仍謙虛地說：「我們還有很多不足，我們還要更好。」

當大多數人還沉浸在奪牌喜悅當下，魏均珩不忘感謝一路上幫助過他的教練、老師與負責後勤的體育署，也提及近年身體惡化的外婆，他感性地說：「希望外婆能跟我一起繼續努力。」

在選手、教練心中，這面東京奧運銀牌是所有人共同辛勤努力下的結晶，就連提前淘汰的女子隊，也在比賽完後，把比賽的感覺和風向判斷，毫無保留地反饋給男子隊。劉展明說：「所以今天我們的比賽才沒有出現比較離譜的失誤，我們是個最棒的團隊。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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