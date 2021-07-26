射箭／中國男團不敵台灣 微博網友一片熱議
中國男子射箭代表隊在今天的東京奧運賽事中，不敵中華男子射箭代表隊。賽事結果在中國社群網站「微博」引起熱議，有中國網友宣稱，「誰贏不都是中國贏嗎？」。
中國隊在今天下午的東京奧運射箭項目男子團體對抗賽中，因不敵中華隊，最後以1比5的的差距，失去前進4強的資格。
賽事結束後，微博出現「中國男子射箭團體出局」標記，並衝上熱門搜尋。不少中國網友在相關貼文的留言區稱，「輸給台灣我真的氣死」，或是宣稱「誰贏不都是中國贏嗎？」及「救命啊，不都是中國的嗎」。
但也有中國網友認為，「看了這場，中國射箭真是實力不如對方」，也有網友指出，「台灣隊確實發揮的（得）好！一樣祝賀！」。
而中華隊輕取中國隊後，接續橫掃荷蘭隊，最後在對戰韓國隊的金牌戰中獲得銀牌，是本屆奧運中華代表團第3面獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言