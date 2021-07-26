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東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

射箭／中國男團不敵台灣 微博網友一片熱議

中央社 / 台北26日電
中國射箭男團不敵中華隊。 路透
中國射箭男團不敵中華隊。 路透

中國男子射箭代表隊在今天的東京奧運賽事中，不敵中華男子射箭代表隊。賽事結果在中國社群網站「微博」引起熱議，有中國網友宣稱，「誰贏不都是中國贏嗎？」。

中國隊在今天下午的東京奧運射箭項目男子團體對抗賽中，因不敵中華隊，最後以1比5的的差距，失去前進4強的資格。

賽事結束後，微博出現「中國男子射箭團體出局」標記，並衝上熱門搜尋。不少中國網友在相關貼文的留言區稱，「輸給台灣我真的氣死」，或是宣稱「誰贏不都是中國贏嗎？」及「救命啊，不都是中國的嗎」。

但也有中國網友認為，「看了這場，中國射箭真是實力不如對方」，也有網友指出，「台灣隊確實發揮的（得）好！一樣祝賀！」。

而中華隊輕取中國隊後，接續橫掃荷蘭隊，最後在對戰韓國隊的金牌戰中獲得銀牌，是本屆奧運中華代表團第3面獎牌。

東奧中華隊 2020東京奧運

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