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東奧射箭／射箭男團決賽惜敗韓國 摘史上第二面銀牌

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楊勇緯奪銀「東奧推特獨漏國旗」 網友怒刷一排喊Taiwan

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣「柔道男神」楊勇緯奪下東京奧運男子60公斤級銀牌。 路透社
台灣「柔道男神」楊勇緯奪下東京奧運男子60公斤級銀牌。 路透社

柔道國手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，帥氣外表、高超的實力及領獎時的可愛舉動，擄獲眾多台日網友芳心。但24日在東奧的推特官網公布名次時，只見每名選手名字後方都有相應的國旗，卻獨獨楊勇緯的名字後是空白，讓網友留言質疑東奧官方的作法，不少人刷上整排國旗「幫忙補上」。

東奧官方24日在推特上公布24日男子柔道60公斤組名次結果，但貼文中金牌、雙銅牌選手名字之後都附上國旗，獨獨楊勇緯的名字後方空蕩蕩，連「中華台北」的會旗都沒有，反觀日本奧運委員會的官方推特，在推文中也都有明確標示出我們的國旗。

東奧推特獨漏楊勇緯的國旗，網友們紛紛幫忙補上。（圖／翻攝東奧推特）
東奧推特獨漏楊勇緯的國旗，網友們紛紛幫忙補上。（圖／翻攝東奧推特
不少網友看到後留言質疑東奧官方，「國旗在哪？」、「所以你公然否認運動員的旗幟？你是一個中立的非營利組織耶」、「也許瞎了，在表情符號找不到旗幟，讓我給看看放大版的」、「為什麼楊勇緯後沒有國旗？政治偏見和歧視是違反運動規則的，不是嗎？」

網友紛紛刷一整排國旗補上。圖擷自東奧推特
網友紛紛刷一整排國旗補上。圖擷自東奧推特
除了台灣網友留言、幫忙張貼國旗之外，許多日本網友也留言，「台日友好！」「我們很遺憾世界不敢說出台灣的名字，因為怕中國生氣。即使在台灣，也有人害怕說出我們的名字會被中國攻擊。我們明白為什麼不插國旗，但也感到失望和悲傷……」

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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