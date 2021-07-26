擊敗楊勇緯摘金的高藤直壽「雙耳變形」 醫曝成因：殘酷練習所致
我國柔道奧運選手楊勇緯打進決賽，最終贏得銀牌榮耀，不少人發現楊勇緯的對手高藤直壽雙耳嚴重變形。醫療粉專指出，這就是標準的「柔道耳」、「菜花耳」，由於反覆練習，導致耳朵與地墊、自己或對手的衣服用力摩擦、擠壓、撞擊，讓耳朵的軟組織反覆一直出血、血腫難以消去，最後纖維化導致耳朵變形。
臉書專頁「美的好朋友」指出，奧運柔道金牌高藤直壽耳朵形狀明顯不同，那即是標準的柔道耳，也被稱為菜花耳，「這是因為殘酷地反覆練習，讓耳朵跟地墊、自己或對手的衣服用力摩擦、擠壓、撞擊，讓耳朵的軟組織反覆一直出血、血腫難以消去，最後纖維化導致耳朵變形」。
網友紛紛留言「有這種耳朵的人看到不要惹，他真的很強」、「昨天我才覺得高藤選手的耳廓好奇特」、「我們全家一直好奇他的耳朵形狀好特別」、「非常大氣且值得尊敬的運動家」、「楊勇緯右耳也是柔道耳」、「謝謝金牌高藤選手技術切磋傳授楊勇緯寶貴的經驗」。
高藤直壽在上一屆的里約奧運中奪得銅牌，本屆則拿下金牌，這也是日本在奧運男子柔道60公斤級賽事中，自2004年雅典奧運以來，時隔17年的金牌。28歲的高藤直壽身高160公分，生於日本櫪木縣，就讀東海大學附屬相模高中、東海大學。
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