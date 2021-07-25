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楊勇緯東奧奪銀有端倪 教練被慘摔先到醫療站報到

中央社 / 台北25日電
楊勇緯倒地。 法新社
楊勇緯倒地。 法新社

「柔道男神」楊勇緯在東奧奪下台灣首面獎牌，中華隊隨隊醫師郭純恩說，楊勇緯賽前雖坦言緊張，但狀態相當好，教練在日本陪練時更被楊勇緯慘摔，搶先楊勇緯到醫療站報到。

23歲的楊勇緯今年首度出戰奧運，一路過關斬將闖進男子柔道60公斤級決賽，雖不敵世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，仍拿下銀牌，也是台灣代表團在奧運柔道賽史上的第一面獎牌，寫下隊史紀錄。

高雄長庚醫院中醫部醫師郭純恩2017年在世界大學運動會擔任隊醫時，曾替楊勇緯進行雷射針灸而有過一「針」之緣，這次再擔任東京奧運中華代表團的隨隊醫師，擔負照顧選手的重責大任。

郭純恩今天下午接受記者越洋電話聯訪時表示，4年前楊勇緯在世大運賽事中，因比賽中被關節技固定導致手肘受傷，但楊勇緯強調團體戰還是需要上場，希望醫師幫忙治療、助他重返比賽。

郭純恩說，由於傳統針灸治療過後肌肉會太放鬆，不少選手都擔心影響出力動作，因此她改採雷射針灸，利用低能量雷射原理來放鬆肌肉，令楊勇緯印象深刻。

楊勇緯是黃金計畫選手，平時多由國訓中心防護員負責照顧，但他在出賽東京奧運前特地申請外出，到高雄長庚找郭純恩，希望舒緩因訓練導致的手肘疲勞。

郭純恩回憶，有別4年前的青澀、熱血，現在的楊勇緯已變得穩重，楊勇緯面對奧運也坦言「當然緊張，但已經準備好了」，即便在疫情下，防疫、練習都得面臨重重限制，他也已經做好萬全準備，直呼目標「不是取得奧運資格賽，而是奪牌」。

隨著奧運將近，民眾紛紛討論哪名選手最有機會奪下第一面獎牌，賽前楊勇緯也鮮少被各界注意到，但郭純恩卻對楊勇緯抱有相當大的信心，其背後原因竟和楊勇緯的教練有關。

郭純恩笑說，因為防疫的緣故，選手訓練限制重重，楊勇緯也先由教練陪練，但奧運團抵達日本、醫療站都還沒設好，楊勇緯的教練就因被摔得太慘，率先到醫療站報到，這才知道原來楊勇緯狀況好到不行，讓醫療團隊對楊勇緯信心大增。

她說，今年因防疫緣故，醫療團隊無法進入賽場替選手治療，但所有醫療團隊仍在醫療站的電視前，替楊勇緯加油打氣，得知奪牌的當下，醫療團隊士氣也沸騰，相當感動。

郭純恩說，為了在防疫期間持續掌握選手的健康狀況，這次特地帶了遠距醫療儀器，即便選手有耳鼻喉科、皮膚科等問題，仍然可以直接遠距會診，全力協助台灣小將寫下更多佳績。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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