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柔道／楊勇緯金牌戰後一舉動 日本作家感動：象徵台日羈絆

聯合新聞網 / 綜合報導
比賽結束後，兩人英雄惜英雄，在台上舉起彼此的手，這一幕讓台日粉絲看了相當感動。 美聯社
比賽結束後，兩人英雄惜英雄，在台上舉起彼此的手，這一幕讓台日粉絲看了相當感動。 美聯社

台灣柔道好手楊勇緯昨（24）日在東京奧運男子柔道60公斤級決賽中，不敵地主選手高藤直壽，最後獲得銀牌。比賽結束後，兩人英雄惜英雄，在台上互相擁抱，這一幕讓台日粉絲看了相當感動，日本知名作家門田隆將就在推特透露對這場比賽的激賞，更認為楊勇緯3年後一定會再重回奧運舞台。

門田隆將表示他昨天觀賞這場金牌戰，看到楊勇緯最後因為吞下3次指導不幸落敗，賽後楊勇緯雖然失望，但仍非常有風度想要舉起高藤直壽的手，要為他恭喜，不過高藤直壽卻反而將楊勇緯的手舉起來，這一幕讓門田隆將看了直說「這畫面象徵日本和台灣之間的羈絆，讓人很感動」。

門田隆將讚賞楊勇緯前途無限，他認為3年後的巴黎奧運楊勇緯才26歲，一定可以重返奧運舞台上，屆時日本也會為他歡呼加油。貼文也讓日本網友熱烈回應，「不管看多少遍，都讓我淚流滿面，雙方選手都值得獲得金牌」、「太棒了，眼淚都流出來了」、「日本和台灣之間有許多美麗的畫面，雙方球員進行了一場精彩的比賽」。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯 柔道

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