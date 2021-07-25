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柔道／楊勇緯自錄影片感謝 金牌目標成前進巴黎奧運動力

中央社 / 台中25日電
楊勇緯自錄影片。 擷圖自畫面
楊勇緯自錄影片。 擷圖自畫面

「柔道男神」楊勇緯自錄影片表達感謝，很開心拿到銀牌，目標是金牌，心中雖有遺憾，將成為前進2024巴黎奧運的動力。高中教練坦言，為拚上國際舞台當年他禁止楊勇緯交女友。

23歲的「排灣族勇士」楊勇緯是屏東獅子鄉人，從小在台中市后里區長大，出身柔道世家，媽媽也是練柔道出身，從小耳濡目染，家中3兄弟都踏上柔道路，楊勇緯從國小3年級開始學柔道，當時就在心中許下要踏上奧運舞台的夢想，首次站上奧運殿堂就奪下銀牌。

(數位傳動提供)

楊勇緯奪牌後，許多人向楊家人道賀，人在東京的楊勇緯自拍影片，透過父親傳達感謝之意。他表示，感謝大家關注比賽，為他加油打氣，很開心為台灣拿下第一面奧運銀牌，但他的目標是金牌，心中有遺憾，但也成為他前進2024巴黎奧運的動力，希望大家繼續為台灣柔道選手加油。

楊勇緯畢業於新民高中，昔日教練林士玄受訪分享楊勇緯的訓練過程，「不怕吃苦」，他說，楊勇緯是個自律性高的孩子，給他的功課一定會完成，事後還會自我加強，有問題一定會馬上問，十分難能可貴。

運動員在訓練過程中，沒有一帆風順，林士玄指出，楊勇緯高一入學時，接受55公斤級訓練，接連在全中運中奪金，高三時他堅決要楊勇緯晉升60公斤，雖然當時他的體重還不到60公斤。

他說，為了楊勇緯的未來，他希望能夠晉升到60公斤級的比賽，體驗不同級數的力量、速度以及動作練習等，應該勇於突破自我限制，雖然後來的每一場比賽，楊勇緯都贏得很驚險，但還是拿下冠軍。

身為一名運動員，除要有體能技術外，還要有精明的頭腦，楊勇緯在校成績保持班上前三名，高中畢業前，許多學校希望網羅他入學，後來，台灣體育大學的劉文等老師，親自到楊勇緯家中拜訪，「相信我，我會把你們帶上國際舞台」，如今諾言實現，大家都相當歡喜。

楊勇緯的哥哥楊俊霆也是柔道選手，他大楊勇緯兩屆，也是全中運奪金好手。林士玄說，兄弟訓練時從未遲到，2人感情相當好。楊俊霆的技術其實比楊勇緯更棒，但因體型上楊勇緯較佔優勢，後來由楊俊霆擔任陪練員，兄弟達到互補。

外型帥氣，殺氣的眼神貌似日本藝人反町隆史的楊勇緯，高中時期的情史令人好奇。林士玄坦言，「是我禁止他交女友」，楊勇緯外型帥氣，在校吸引許多人注目，林士玄說，若想要踏上國際舞台，一定要專注在練習上，林士玄笑說，高中時不可能有曖昧對象，畢業多年後，不曉得現在楊勇緯是否有女友相伴。

新民高中董事長劉昭惠指出，許多柔道選手的家境都不寬裕，選手的學費、吃住都由學校提供，楊勇緯能在奧運奪銀，對學校是極大的榮耀。

新民高中校長薛光豐表示，「十年磨一劍」，對楊勇緯的拚戰精神感動，當年他畢業時曾說「今天我以新民為榮，未來我要讓新民以我為榮」，他成功做到了。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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