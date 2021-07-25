迷倒眾生！楊勇緯「蹭獎牌」超萌原因曝光 楊太太們全融化了

生涯第一次闖進奧運殿堂的「柔道男神」楊勇緯，在東京奧運開幕式後第一天便為中華代表團拿下第一面銀牌，認真帥氣的外表不僅收服一票日本櫻花妹的心，在日本武道館頒獎台上「蹭獎牌」的可愛舉動，更讓楊勇緯純真的個性嶄露無疑。今天楊勇緯也終於公開，自己為何下意識「蹭獎牌」，原因曝光後再度萌翻所有網友。

楊勇緯通過官方粉絲專頁解釋，昨天頒獎時之所以有非常可愛的「蹭獎牌」動作 ，是因為站上去的時候「很感動」，有點不敢置信，覺得一切都太神奇，因此「想要好好感受一下什麼是奧運獎牌」。

如此純真的原因曝光後，再次引起8000多位網友暴動，直呼「真的太可愛了啦」、「蹭獎牌真的太可愛了」、「這就是23歲大男孩的純真啊！」、「萌萌的更帥，保有赤子之心難能可貴！」、「就是這樣可愛，昨天日本楊太太暴增，說是像貓一樣的男子」、「下次2024巴黎奧運蹭金牌」、「恭喜柔道男神」。

楊勇緯昨（24）日在東京奧運柔道男子60公斤級一路挺進到金牌戰，然而面對地主名將高藤直壽，最終因對方戰略封鎖其招牌寢技，延長賽吞下第三次指導（黃牌）而與金牌擦身過，不過這仍是我國在奧運史上的首面柔道獎牌，楊勇緯也為自己賺進700萬元的國光獎金。