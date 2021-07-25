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柔道／「高藤直壽以經驗取勝」日柔道名將仍讚楊勇緯有耐力

聯合新聞網 / 綜合報導
高藤直壽（左）最終擊敗我國好手楊勇緯，在60公斤級拿下金牌。 美聯社
高藤直壽（左）最終擊敗我國好手楊勇緯，在60公斤級拿下金牌。 美聯社

東奧柔道60公斤級決賽最終由日本好手高藤直壽以技術擊敗我國選手楊勇緯，前71公斤級奧運金牌名將中村兼三認為前者以純熟的經驗與技巧取勝，但他也稱讚楊勇緯很有耐力，若進入加時賽結果很有可能會翻盤。

據日媒《體育報知》報導，2016年里約奧運奪銅的高藤直壽這次有備而來，除了決賽與首戰，其餘賽事都與對方選手打進加時賽，且最後都能獲勝，靠的就是3屆世界柔道錦標賽冠軍的經驗，為的就是在鄉親父老面前一雪前恥。

前奧運金牌得主，同時也是現任日本全柔連強化委員會副委員長的中村兼三透露，這次的高藤直壽比起里約奧運的他，「技巧與招式更豐富了」，原以為8強賽以7分37秒取勝、準決賽以11分02秒取勝的他，在決賽對上楊勇緯會精疲力竭，如果打進加時賽肯定會處於下風，沒想到他早有對策，讓楊勇緯吞下3次指導戰敗，從中可以看出經驗上的差距，並稱讚高藤這5年來的訓練成果，「在最後總算是開了一朵美麗的花」。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯 柔道

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