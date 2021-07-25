楊勇緯課餘返校指導後輩 曾旅費不足幸獲鄉親助攻

「柔道男神」楊勇緯在奧運殿堂奪下銀牌。他之前曾遇旅費不足，幸在地方鄉親、企業贊助才成行參賽。楊勇緯課餘常返校指導學弟妹，努力多年奪牌，親友紛喊「台灣之光」。

23歲的「排灣族勇士」楊勇緯是屏東獅子鄉人，但從小在台中市后里區長大，出身柔道世家，媽媽也是練柔道出身，從小耳濡目染，家中3兄弟都踏上柔道路，楊勇緯從國小3年級開始學柔道，當時就在心中許下要踏上奧運舞台的夢想，首次站上奧運殿堂就奪下銀牌。

楊勇緯為台灣奪下東京奧運第一面獎牌，舉國歡騰，不少后里鄉親比賽前就在臉書地方群組為他集氣加油，奪牌後，更是透過臉書分享喜訊，稱呼他為「后里之光」「台灣之光」。

楊勇緯自小學習柔道，看著他長大的廣福里長郭明洲回憶，他17歲時，有一次要遠赴黎巴嫩參賽，因楊家經濟不寬裕，難以負擔新台幣7萬元的旅費。郭明洲得知後，號召豐興鋼鐵、正隆紙廠、友達電子等地方企業贊助5萬元，郭明洲贊助1萬元，楊父負擔1萬元，讓楊勇緯順利成行。

楊勇緯就讀后里國小，三年級時學習柔道，經常代表台中參賽，屢獲佳績。郭明洲表示，里內設有獎學金，楊勇緯幾乎每年都會領取獎學金，多則6000元，少則3000元，是領取獎學金的常客。

同時也是新民高中校友的楊勇緯，他利用課餘時返校，協助教練指導學弟妹柔道技巧，分享比賽心得，因東京奧運延期1年，去年暑假他趁著訓練空擋返校協助，讓學弟們相當感動。2020年榮獲台中市傑出優秀運動員獎項。

新民高中柔道隊林士玄、魏肇良教練表示，因楊勇緯的母親和哥哥都會柔道，楊勇緯的爆發力、協調力及抗壓性都很好，他對自我要求很高，生活非常自律，再加上超齡的抗壓性與強化的心理素質，才能讓他屢創佳績。

新民高中教練今天上午也和遠在東京的楊勇緯聯繫，賽後返台，將找時間返校，和學弟妹分享奧運上比賽、奪牌的心得，讓校內不少學弟妹已開始期待與奪牌大學長的對談。

楊勇緯在奧運場上一舉奪銀，瞬間成了「台灣之光」，帥氣的外型吸引許多人注目，有民眾指稱楊勇緯帶有殺氣的眼神，貌似日本藝人反町隆史，讓他的IG追蹤人數暴增數萬人；還有網友翻出楊勇緯小時候照片，發現楊爸爸其實也有明星臉，超像演員柯叔元。