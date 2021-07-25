柔道／回顧楊勇緯東奧征戰之路 網驚「儼然台灣史」引熱議

台灣柔道國手楊勇緯昨（24日）奪下奧運柔道男子60公斤級銀牌，成為台灣柔道體壇首位在奧運摘牌選手，優秀表現引起全民關注，有網友就發現楊勇緯的東奧戰績彷彿一部「台灣史」，貼文引起熱議。

排灣族好手楊勇緯出身柔道世家，母親、哥哥也皆是柔道選手，楊勇緯戰績豐富，亞運、亞錦賽都有奪牌好表現，今年是他首度登上最高運動殿堂，年僅23歲便創下隊史紀錄為台灣摘下首面柔道奧運獎牌，表現相當亮眼。

回顧楊勇緯東奧征戰之路，他首先擊敗保加利亞好手Yanislav Gerchevgjp順利晉級，八強賽時穩勝荷蘭選手Tornike Tsjakadoea，四強賽時楊勇緯浴血奮戰法國歐錦賽銀牌選手Luka Mkheidze，終在延長賽5分21秒時艱辛取得「一本」勝，可惜冠軍戰時對戰日本選手高藤直壽，因累積3次指導，被判定犯規輸，最終奪得銀牌。

台灣「柔道男神」楊勇緯昨贏得中華代表團本屆奧運首面獎牌，更是我國柔道奧運第一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

楊勇緯亮眼的戰績引起民眾討論，FB粉專「Polandball波蘭球」也評論，「楊勇緯打贏荷蘭人，打贏法國人，輸給日本人」，對此波蘭球聯想到歷史發展，直呼「儼然是一部台灣史」。

許多網友對此聯想感到佩服，「有點厲害的比喻」、「歷史總是驚人地相似」、「歷史總會以不同的方式呈現」、「歷史是會重演的，只是形式不同而已」、「連看個奧運也要被上台通」。

也有網友指出楊勇緯具有排灣族血統，因此波蘭球的評論並不適當，「不恰當比喻。楊勇緯是排灣人，不是漢人，在你所述的歷史過程中，台灣原住民都是被殖民的一方，現在他卻被拿來當成漢人了」、「南明政權打贏荷蘭人，被安到台灣人頭上，清政權打贏法國人、打輸日本人，也被安到台灣人頭上。結果運動員本人根本是排灣族人，被迫代表殖民政權出賽，到底誰跟你台灣人、台灣史？」