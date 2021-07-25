柔道／奪牌後粉絲激增 楊勇緯私底下超會穿搭
我國柔道好手楊勇緯昨（24日）於東奧60公斤級奪下台灣首面獎牌，傑出表現也替台灣觀眾介紹了自己，個人IG追蹤人數在一夕之間從1萬暴增至14萬，網友沒想到場上拚命奮戰的他，穿搭上也很有一套。
身高167公分的楊勇緯其實不算高大，不過照片中的他總能穿出好比例，視覺身高直逼180，而衣服的選擇也很有一套，不論是韓式的長版大衣搭針織衫，抑或日式寬鬆穿搭通通難不倒他，一次出遊照還露出傲人的上身腹肌，讓網友直呼：「人魚線太犯規了！」
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