柔道／擊敗楊勇緯後下跪鞠躬 高藤直壽：身體不由自主這麼做了
日本柔道名將高藤直壽昨（24日）在東奧男子柔道60公斤級決賽擊敗我國好手楊勇緯，他獲勝後除了與對方致意，還跪在場地的角落鞠躬，行日本傳統「座禮」，他表示：「身體不由自主這麼做了。」
於2016年里約奧運飲恨奪下銅牌的高藤直壽，時隔5年，昨終於在家鄉奪下金牌殊榮，獲勝後他高舉右手表達自己的喜悅之情，與楊勇緯擁抱後，他回到場邊下跪鞠躬，被日媒《Daily》問到為何這麼做時，他表示：「身體不由自主這麼做了，在道館這麼神聖的地方，我認為座禮是最好的致意方式。」
高藤直壽透露：「能在日本武道館比賽是我從小就憧憬的事，這是身為柔道家的光榮，但能在此處奪下金牌，實在是相當幸福的事。」
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