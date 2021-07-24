柔道／楊勇緯吞3次指導摘銀 專家解釋緣由

「柔道男神」楊勇緯今天在東京奧運60公斤量級金牌戰，在「黃金得分」制累積3次指導，被判犯規輸。專家許淑慧解釋原因，可能因過度防禦，讓對方不好攻擊，才被判第3次指導。

初登奧運殿堂的楊勇緯今天一路過關斬將闖進金牌賽，對決里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，裁判正規賽期間給予兩人各1次指導（黃牌），雙方鏖戰至「黃金得分」制，楊勇緯後來因累積3次指導，被判定犯規輸，儘管拿下台灣在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，依舊引發討論。

東京奧運柔道培訓隊訓輔委員許淑慧一一解釋裁判給予3次指導的緣由，她表示，裁判給予第1次指導時，因為單手抓握必須攻擊，而兩人都是單手抓握、撐在那裡。

許淑慧指出，楊勇緯後來因裁判認定消極攻擊，而累積2次指導，她說：「這是一個裁判認定，對方有攻2次，你沒有攻， 提醒你要攻擊。」

許淑慧表示，高藤直壽今天策略就是慢慢來、不與楊勇緯正面攻擊，選擇站在斜邊，讓楊勇緯較難進攻。

至於關鍵性第3次指導，導致犯規輸，讓楊勇緯當場相當錯愕，許淑慧指出，高藤直壽當下抓握楊勇緯雙手，楊勇緯可能以為是因為對手壓迫，導致自己無法攻擊，但觀察裁判手勢，應是認定楊勇緯過度防禦， 讓對方不好攻擊。