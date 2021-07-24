楊勇緯東奧奪銀 盧秀燕到家中祝賀讚台中之光

中央社 / 台中24日電
柔道好手楊勇緯24日在東京奧運為台灣奪下一面銀牌，台中市長盧秀燕（左2）晚間親自到楊勇緯台中家中道賀，並向楊勇緯的媽媽楊秀鳳（右）獻花致意。（台中市政府提供）
柔道好手楊勇緯24日在東京奧運為台灣奪下一面銀牌，台中市長盧秀燕（左2）晚間親自到楊勇緯台中家中道賀，並向楊勇緯的媽媽楊秀鳳（右）獻花致意。（台中市政府提供）

台中出身的柔道選手楊勇緯今天在東奧為台灣奪下首面銀牌，台中市長盧秀燕晚上到后里向楊勇緯的父母道賀，並盛讚楊勇緯不只是台灣之光，也是台中之光及后里之光。

東京奧運首日即傳捷報，代表台灣出賽的台中柔道好手楊勇緯勇奪銀牌，也是代表團首面獎牌；而林真豪首次參賽勇奪女子48公斤級第7名，雙雙創下歷史紀錄。

盧秀燕晚上分別前往楊勇緯、林真豪家中恭賀，她表示，能進奧運這個國際舞台，相當不容易，她以楊勇緯及林真豪為榮。

盧秀燕指出，楊勇緯、林真豪不但是台灣之光，也是台中之光，感謝兩人父母的支持及教練的培養，市府將繼續努力支持體育及所有選手，盼各運動選手們以他們為模範更加努力。

楊勇緯的媽媽表示，她本身也是柔道專長出身，以前教導孩子柔道相關基礎概念，今天她在觀看賽事時很緊張，緊張到流眼淚，很開心看到孩子獲得好成績。而楊勇緯的阿嬤則在一旁說，已經習慣了。

楊勇緯的弟弟則說，蠻感動的，哥哥可以一路過來到現在，其實一開始他也是覺得盡力就好了，但後來愈看愈刺激，看到哥哥一路晉級，真的很感動，「我以哥哥為榮」。

台中市運動局長李昱叡指出，楊勇緯面對各國強敵的進攻毫不畏懼，沿路過關斬將，最後成功晉級到金牌戰，拿下60公斤級銀牌，也寫下台灣柔道歷史新頁，這次奧運首面獎牌由台中選手獲得，是台中的驕傲。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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