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柔道／打敗楊勇緯 高藤：未豪快勝出但這就是我的柔道

中央社 / 東京24日專電
台灣好手楊勇緯(右)金牌戰敗給日本選手高藤直壽。 新華社
台灣好手楊勇緯(右)金牌戰敗給日本選手高藤直壽。 新華社

台灣柔道選手楊勇緯在60公斤級金牌戰延長賽收下第3張指導，輸給日本高藤直壽。高藤受訪時坦言，沒能豪快勝出，但「這就是我的柔道，今後以金牌得主身份持續磨練。」

東京奧運今天在柔道項目中，男子60公斤級比賽，楊勇緯在決賽時對上高藤，兩人在延長賽時楊勇緯收下第3張指導後，高藤奪金，是日本在這次東奧的第一面金牌。

這也是日本在奧運男子柔道60公斤級賽事中，自2004年雅典奧運以來，時隔17年的金牌。雅典奧運在此項目中奪金牌的是達成奧運3連霸的野村忠宏。

高藤今天在勝出後，接受媒體採訪時表示：「真的很感謝，這是我獲得各界支持的結果。真的添了教練古根川實、監督井上康生很多麻煩，現在能有成果，實在太好了。這也是托此次奧運舉辦之福。雖然我沒能豪快勝出，但這就是我的柔道。感謝至今支持我的人，今後我會以金牌得主身份持續磨練柔道。」

現年28歲的高藤直壽，身高160公分，生於日本櫪木縣，就讀東海大學相模高中、東海大學。2016年在里約奧運奪銅牌。在2013、2017、2018年世界柔道錦標賽中奪冠。

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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