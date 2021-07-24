柔道／「證明台灣也有好選手」楊勇緯拚金腳步不停

在前往東京奧運之前，楊勇緯就喊出在柔道摘金的目標，雖然最後擦身而過，不過能夠在日本武道館拿下獎牌，讓他完成了一項目標，「證明台灣也有好的柔道選手」。

楊勇緯今天在柔道男子60公斤級金牌戰惜敗日本選手高藤直壽，首次參加奧運就有獎牌入袋，還創下隊史奧運最佳成績，楊勇緯笑說：「我不會因為這面銀牌就停下腳步，因為我要的是金牌。」

賽前楊勇緯就放眼金牌，既是對自己的自信，也是激勵，他說：「知道自己的實力可以跟頂尖選手去對決，對自己的信心、要求都非常高。」

2017年楊勇緯就替中華隊拿下柔道史上第一面亞青金牌，隔年轉戰成人組拿下雅加達亞運銅牌，四年成長快速，他說：「就是嘗試不同事，在日本移訓的時候，態度、成熟度都成長許多。」

過去在日本移地訓練，對楊勇緯是一項激勵，到陌生環境下尋求突破，楊勇緯說：「對於台灣柔道來說，想法很重要，既然現在風氣是往國際賽去走，就需要一些國際的眼光。」