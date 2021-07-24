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柔道／吞三次指導「銀」恨 楊勇緯：可能是對手策略

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楊勇緯奧運柔道奪銀牌 金曲歌后讚「排灣族人的驕傲」

中央社 / 台北24日電
台灣「柔道男神」楊勇緯（右）在東京奧運柔道男子60公斤級金牌戰不敵日本名將高藤直壽（左），但摘下銀牌仍是我國在奧運史上首面柔道獎牌。聯合報特派記者余承翰／東京攝影
台灣「柔道男神」楊勇緯（右）在東京奧運柔道男子60公斤級金牌戰不敵日本名將高藤直壽（左），但摘下銀牌仍是我國在奧運史上首面柔道獎牌。聯合報特派記者余承翰／東京攝影

「排灣族勇士」楊勇緯在東京奧運男子柔道60公斤級拿下銀牌，是台灣代表團在奧運柔道賽史上的首面獎牌，寫下隊史紀錄。排灣族金曲歌后阿爆今天在臉書表示，「排灣族人的驕傲。」

楊勇緯今天在東京奧運力戰世界排名第2的里約奧運銅牌得主日本高藤直壽，拿下銀牌。

排灣族金曲歌后阿爆（阿仍仍）今天在臉書貼出楊勇緯照片寫道：「走到這裡已經超級棒，恭喜奧運柔道銀牌拿下，帥度我個人給金牌最大那種，排灣族人的驕傲。一切都是養分期待繼續茁壯，謝謝你們帶來那麼好看的比賽。楊勇緯辛苦了。」阿爆也鼓勵跆拳道選手蘇柏亞和柔道選手林真豪，並祝福所有選手比賽順利。

排灣族歌手Matzka則在臉書貼出楊勇緯領獎畫面表示，「銀的真漂亮。」網友也留言表示，「已經很棒，累積能量經驗，期待下次的爆發。」「除了大拇指，還是大拇指。」「超精采，超厲害的排灣勇將。」

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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