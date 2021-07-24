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柔道／吞三次指導「銀」恨 楊勇緯：可能是對手策略

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楊勇緯就是要金牌 讓世界看見台灣柔道

中央社 / 東京24日電
楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供
楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供

「柔道男神」楊勇緯首度踏上奧運殿堂直闖金牌戰，今天在男子60公斤量級不敵地主高藤直壽，但拿下銀牌已經是台灣奧運柔道史上最佳，楊勇緯要讓世界看見台灣柔道。「我不會因此放鬆，我的目標是金牌！」

23歲的「排灣族勇士」楊勇緯首度踏上奧運舞台就有亮眼表現，今天金牌戰碰上里約奧運銅牌、地主日本好手高藤直壽，一直到「黃金得分」制，因為被判3次指導、輸掉比賽，拿下銀牌，寫下中華代表團奧運史上開幕隔天就得牌的最佳紀錄，也是台灣柔道奧運隊史首面獎牌。

楊勇緯表示，之前到日本移地訓練就有與高藤直壽對戰多次、彼此是熟悉的敵人，也有針對彼此的打法研究，高藤直壽不讓楊勇緯有展現拿手「寢技」的機會，讓楊勇緯被抓指導出場也是策略。

楊勇緯4強擊敗法國對手、確定晉級金牌戰時情緒激動落淚，金牌戰落敗，楊勇緯表示有些遺憾，但開心居多，站在頒獎台上看著國家的會旗升上，「有作夢想過這一幕，但意想不到可以真的站上奧運頒獎台。」

柔道教練劉文等表示，金牌戰兩人實力其實差不多，高藤直壽不給楊勇緯施展寢技的機會，高張力大賽，誰對比賽的掌握度高，再加上些許幸運成分，才能拿下比賽勝利。

劉文等稱讚，在比賽過程中看到楊勇緯想拚的企圖心，讓人很感動，「希望他未來可以繼續保持，他很年輕、很有實力，希望他可以繼續在國際舞台上發光發熱。」

楊勇緯短短3、4年間在柔道舞台竄起，出發東京奧運前許下奪金豪願，是相信自己，也是對自己的要求，雖然沒能成真，但在日本柔道聖地日本武道館拿下奧運獎牌，讓世界看見台灣柔道有好選手，「我不會因此放鬆，我的目標是金牌。」

楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供
楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供

楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供
楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供

楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供
楊勇緯為台灣奪銀。 體育署提供

東奧中華隊 2020東京奧運 楊勇緯

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