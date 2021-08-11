女足／從對手變情人 美澳銅牌戰後兩人熱吻照引熱議

東京奧運日前圓滿落幕，5日時女子足球項目上演美澳大戰，最終由美國贏得銅牌，賽後可以看到美國女將謬維絲（Kristie Mewis）席地而坐，安慰銅牌戰失利的柯爾（Sam Kerr），她在近日於IG上傳兩人的熱吻照，引起網路熱議。

柯爾於社群網站公布兩人戀情，該照片吸引超過13萬人按讚，網友表示「幾天前兩人還是對手，賽後看到她們互相安慰，這就是運動該有的樣子！」、「運動家精神！」

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