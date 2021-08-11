羽球／殺入四強成民族英雄 瓜地馬拉要為科登設立紀念公園
已年屆34歲的瓜地馬拉羽球老將科登（Kevin Cordon）於本屆東奧過關斬將，世界排名第45的他一路殺進準決賽，雖然最終於銅牌戰落敗未能帶回獎牌，但這已經讓歷史僅拿過一次銀牌的瓜國陷入瘋狂，稱他是民族英雄，文化體育部甚至要以他的名字設立記念公園。
從20歲出頭就開始為國出征的科登已經參與4屆奧運，然而過去總在小組賽或首輪便提前出局，本屆東奧他不但擊敗香港世界排名第9的伍家朗，還扳倒了戰勝世界球王桃田賢斗的南韓選手許侊熙，一路殺進四強，雖然在準決賽不敵丹麥金牌得主安賽龍，以及銅牌戰的印尼對手金廷，驚奇表現仍讓國內民眾引以為傲。
事實上，瓜地馬拉在1952年參與奧運以來，僅僅斬獲過一面銀牌，科登這次的表現也讓該國人民拉近了與獎牌的距離，即便最後未能成功奪牌，歸國時仍受到全國人民的揮旗吶喊支持。
除了民間的熱情支持，瓜國在科登歸國時還特地設計了一座獎盃頒發給他，另組了一支車隊護送他從機場到首都薩卡帕，文化體育部甚至要將200周年紀念公園以他的名字命名，感謝他在國內替羽球這項運動作出的貢獻。
Celebración al paso de Kevin Cordón por Gualán, Zacapa: pic.twitter.com/AjrtW96Dfu— Víctor Bolaños (@vichoguate) August 5, 2021
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