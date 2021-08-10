東奧重劍賽奪金 日本選手見延和靖獲2500萬獎金
東京奧運劍擊男子團體重劍比賽，日本隊首度奪得金牌，選手之一的見延和靖今天出席所屬公司的報告會時，公司給他大驚喜，贈送他一億日圓（約新台幣2555萬元）獎金。
日本共同社報導，東京奧運劍擊男團重劍比賽日本隊首度奪得金牌，團員之一、現年34歲的見延和靖今天出席他所屬的公司NEXUS（位於群馬縣高崎市）的報告會，突然獲得公司贈送的一億日圓。
因為NEXUS並未事先告知他要贈送一億日圓，他當場驚訝不已。他說：「不同於緊張，我是全身都在顫抖。這筆錢，我不會亂花，我要告訴後輩，如果有好的表現，就能圓這樣的夢。」
有意挑戰2024年巴黎奧運的見延表示，期待巴黎奧運能達成日本隊男團賽2連霸，以及他個人金牌。
日本時事社報導，NEXUS表示，在東京奧運7月23日開幕前的歡送會上，NEXUS說如果比賽能奪得金牌的話，將1000萬日圓，但因NEXUS的社長星野敏曾擔任日本劍擊協會會長，最後決定贈送的金額提高至一億日圓。
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