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因與俄羅斯運動員擁抱 烏克蘭女運動員被國防部召見

香港01 / 聶振宇
2021年8月7日，東京奧運會女子跳高決賽中，俄羅斯奧運隊選手拉西茨科妮（左）與烏克蘭選手雅羅斯拉娃合照。 法新社
2021年8月7日，東京奧運會女子跳高決賽中，俄羅斯奧運隊選手拉西茨科妮（左）與烏克蘭選手雅羅斯拉娃合照。 法新社

因為在東京奧運會賽場上擁抱俄羅斯運動員，烏克蘭跳高運動員雅羅斯拉娃（Yuliya Levchenko）回國後將被國防部召見。據「今日俄羅斯」（RT）8月8日報道，在8月7日舉行的東京奧運會女子跳高決賽中，俄羅斯奧運隊選手拉西茨科妮（Mariya Lasitskene）奪得金牌，烏克蘭選手雅羅斯拉娃摘得銅牌。然而，賽後兩名運動員互相擁抱對方的慶祝方式，引起了包括烏克蘭軍方在內的「憤怒反應」。

烏克蘭國防部副部長馬爾亞爾（Anna Malyar）在Facebook上發文指：「代表烏克蘭參加國際比賽的運動員必須明白，俄烏戰爭正在烏克蘭進行，而（這場戰爭）強加了一定的限制和責任。合照在社會上已經引起了極大的反響。」

「我們熱愛並熱烈為這名運動員（的運動成績）歡呼，但其粗心的行為，可能會成為『敵人情報部門特別行動』的目標。」馬爾亞爾稱，「雅羅斯拉娃目前在東京，她一回來，我就和她見面，我將報告談話的結果。請停止恐嚇雅羅斯拉娃，直到我們聽到她自己的解釋」。

一些烏克蘭網友也對雅羅斯拉娃進行批評，有網友寫道：「我為你歡呼，慶祝你獲得獎牌，但如果你代表烏克蘭國家，你就不應該在俄羅斯人的懷抱裏拍照，至少以公開的方式（不應該）。我為你感到羞恥。」

不過，也有烏克蘭網友表示支持雅羅斯拉娃，「因為年輕和缺乏經驗，她（當時）是在情緒高昂的狀態下才被拍到與拉西茨科妮一起揮舞旗幟的照片」。許多俄羅斯網友也對雅羅斯拉娃表達了支持，認為「政治和體育不應混為一談」，而「這個擁抱彰顯了真正的體育精神」。

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文章授權轉載自《香港01》

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