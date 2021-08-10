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馬拉松／弄翻整排水 法國選手道歉：我真的拿不到

聯合新聞網 / 綜合報導
法國選手阿姆杜尼（中，藍衣者）弄翻補給站的礦泉水後道歉了。 法新社
法國選手阿姆杜尼（中，藍衣者）弄翻補給站的礦泉水後道歉了。 法新社

東奧最終日的重頭戲馬拉松在8日展開，然而卻在補給站發生一則小插曲，來自法國的選手阿姆杜尼（Morhad Amdouni）在取水時弄翻了整排排列整齊的瓶裝水，不少網友認為他行徑是故意的，在受到一連串網路圍剿之後，阿姆杜尼昨日（9日）於臉書道歉，表示水瓶表面很滑，真的拿不到。

阿姆杜尼的「手滑」影片在社群瘋傳，多數言論的風向指出他是刻意為之，只為影響其他參賽選手，甚至被批為「毫無運動家精神」，不過他沒有因此得利，最後只拿下第17名。

阿姆杜尼昨於臉書寫道，「我想為影片中的引起的爭議畫下休止符，奧委會為了保證所有瓶裝水都是新鮮的，它們在此之前都被泡在水桶裡，導致瓶身變得很滑，而我試圖去拿那一排的第一瓶水，不過當我一碰到瓶身，全部都滑掉了。」、「我當時越來越疲憊，逐漸失去精力，我想對其他選手們道歉，我只想拿一瓶水，但我真的拿不到。」然而他的道歉似乎沒有得到諒解，網友指稱他事後毫無撿起水瓶的行為，反而拿起最後一瓶水就走，「明顯是刻意為之。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

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