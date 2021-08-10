羽球／預告引退？ 依瑟儂：2024會是生涯最後一屆奧運

東京奧運近日宣告落幕，來自泰國的26歲羽球女將依瑟儂（Ratchanok Intanon）八強戰與我國世界球后戴資穎力戰三局惜敗，她昨日（9日）於個人Instagram預告，2024巴黎會是她生涯的最後一屆奧運。

由於羽球與反應速度息息相關，一般來說，巔峰年齡約落在21歲至27歲，巴黎奧運屆時已達29歲的依瑟儂要對付新生代羽球好手勢必更加艱辛，她也因此在社群網站預告，2024將會是她生涯的最後一屆奧運。

除了依瑟儂外，26歲的辛度、奧原希望、27歲的戴資穎，以及28歲的西班牙女將瑪琳，都將在下一屆奧運會前年過巔峰，巴黎奧運也將成為她們這一代球星的最後奪金機會。

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