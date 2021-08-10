羽球／桃田賢斗預賽淘汰秘密曝光 日媒：戀愛了
羽球世界球王桃田賢斗東奧表現不僅不如預期，甚至大爆冷門地在預賽就不敵排名38的韓國選手許侊熙，日本八卦週刊《女性SEVEN》撰文透露，球王輸球的原因不疑有他，就是近期和女雙好手福島由紀復合的關係。
文章指出，一名不具名關係人士透露，桃田賢斗打球很依賴球感，自從年初感染新冠肺炎後，他的國際賽球感便完全喪失，此外又傳出她與前女友福島由紀復合的消息。
桃田賢斗與女雙好手福島由紀交往的消息早在2018年傳出，當時日本隊集訓找不到桃田本人，最後發現他出現在福島房間，兩人自該年10月被外界報導後便斷了聯繫，直到去年1月，桃田在馬來西亞發生車禍，福島由紀趕緊傳訊探訪，兩人才又恢復了過往的情誼。
本屆東奧佔有地主優勢的兩人，原欲在一同拿下金牌後向外界公布戀情，不料桃田賢斗在小組賽就提前落馬，女雙世界第一的福島由紀/廣田彩花組合也止步八強，也讓兩人的是否交往的訊息墜入五里霧中。
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